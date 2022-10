Lidl inaugura a Vignola, taglio del nastro per il nuovo supermercato

Lidl Italia, catena con oltre 700 punti vendita in Italia, ha tagliato oggi il nastro del suo primo punto vendita a Vignola. La struttura, alla cui inaugurazione ha partecipato la Sindaca Emilia Muratori, sorge in Via Modenese. L’operazione ha anche un risvolto occupazionale positivo, con l’assunzione di 10 nuovi collaboratori che si aggiungono alla grande squadra di Lidl Italia, di cui fanno parte oggi più di 20.000 persone.

Lo store, sviluppato su un’area vendita di oltre 1.400 m², è stato progettato con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso l’implementazione di tecnologie innovative e sostenibili. Dal punto di vista energetico, la struttura rientra in classe A3, è caratterizzata da ampie vetrate che sfruttano la luce naturale ed è dotata di un impianto fotovoltaico da 197 kW. Contribuiscono all’efficienza di questo punto vendita anche il sistema di luci a LED, che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, e la provenienza da fonti rinnovabili del 100% dell’energia utilizzata.

Infine, la Catena, che da sempre ripone grande attenzione nei confronti del contesto in cui opera, ha realizzato alcune opere urbanistiche a favore della comunità vignolese. Nel dettaglio, l’Azienda ha contribuito alla realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo Via Spilamberto, all’ampliamento di Via Capuana e alla creazione di nuovi parcheggi adiacenti a quello dello store, il quale conta oltre 140 posti auto.

Ad accogliere i residenti di Vignola è il reparto frutta e verdura, il quale si compone di una vasta scelta di referenze biologiche. Prosegue l’esposizione l’invitante panetteria, in cui è possibile trovare pane fresco sfornato tutti i giorni e altre tipologie di panificati sia dolci che salati. Completano l’ampia offerta di oltre 3.500 articoli, il comparto macelleria con un vasto assortimento di carne allevata in Italia, l’isola dedicata al pesce con tante proposte sfuse surgelate, i prodotti per la cura della casa e della persona e il pet food per gli amici a quattro zampe.

Inoltre, per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto alla clientela tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 08:00 alle 20:30.