Castelfranco, inaugurato il nuovo supermercato a marchio Aldi

Apre oggi il punto vendita Aldi a Castelfranco Emilia in Via I Carracci 1, nel polo sorto accanto alla rotatoria tra via Emilia Ovest e la Tangenziale. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Giovanni Gargano. Il marchio si consolida sul territorio della provincia di Modena, dove ora sono 3 i punti vendita attivi

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00, il negozio, che offre 80 posti auto a disposizione dei clienti, proporrà speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Castelfranco Emilia a scoprire il nuovo punto vendita. Lo store concept, sviluppato su una superficie di oltre 1.000 m2, è studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, per offrire loro un’esperienza di acquisto “smart” attraverso un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la propria spesa in poco tempo e con semplicità.

La realizzazione del punto vendita Aldi di Castelfranco Emilia ha contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso diversi interventi, tra cui l’ottimizzazione della viabilità, la realizzazione di una pista ciclabile e di un’area verde e la piantumazione di alberi. In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è certificato con la classe energetica A4 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 48,84 kWp.

Il negozio ha contribuito a creare 8 opportunità lavorative, portando a quota 272 il numero di collaboratori sul territorio della regione.

Il piano costante di aperture Aldi vede in calendario altre 4 inaugurazioni: insieme al negozio di Castelfranco Emilia, Aldi aprirà il 23 dicembre un altro punto vendita in Emilia-Romagna, a Bibbiano (RE), due in Lombardia a Brescia e Caponago (MB) e uno in Veneto a Verona.