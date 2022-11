Inaugurato oggi lo store Mediaworld di Carpi nel nuovo polo commerciale

MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, ha realizzto a Carpi la quinta nuova apertura del 2022. Il punto vendita, in via degli Inventori 6, è aperto al pubblico dal 17 novembre.

Il nuovo negozio MediaWorld ha una superficie di circa 1800 mq ed è posizionato strategicamente nel retail park di Carpi, in prossimità della A22, a cavallo tra le provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia, andando a coprire questo nuovo bacino di utenti.

“Il modenese è un’area molto interessante per la nostra insegna. Secondo le vendite rilevate nell’anno fiscale 2021, il mercato qui è cresciuto del 21%, oltre la media nazionale, denotando particolare vivacità dell’area per i consumi di elettronica e la tecnologia. Oggi siamo presenti nella regione con 11 punti vendita e siamo felici di continuare a investire su questo territorio e crescere con la nuova apertura a Carpi, una città ad alto valore commerciale”. – Ha affermato Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld.

Secondo i dati MediaWorld, nel periodo ottobre 2021 – luglio 2022, i settori che hanno contribuito più di altri alla crescita dei consumi di elettronica nel carpigiano e nella provincia di Modena sono stati il Bruno (TV e relativi accessori, dispositivi audio e per smart Tv, etc.) con +17%, e l’Home Comfort (aria condizionata, purificatori, domotica etc.) con +34%. Questi trend, in parte influenzati dai bonus governativi che hanno incentivato gli acquisti, denotano una maggiore attenzione dei consumatori locali verso la digitalizzazione e verso l’uso di prodotti tecnologici più efficienti per l’ottimizzazione energetica.

Anche il negozio MediaWorld è stato costruito nel rispetto di una politica di sostenibilità energetica che ormai da molti anni caratterizza il brand. L’illuminazione sarà 100% a LED e l’energia utilizzata, al 100% green, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è telegestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti. Il layout del negozio è stato concepito per facilitare la visita dei clienti attraverso percorsi efficaci e semplici che aiutano le persone a trovare facilmente il prodotto che cercano.

Nello store sono impiegate 26 persone, tutte provenienti dalla zona, competenti e preparate grazie a un percorso di formazione a 360 gradi, che ha incluso l’affiancamento nei negozi MediaWorld già presenti sul territorio, per consigliare al meglio i clienti, offrire servizi personalizzati e rendere la tecnologia alla portata di tutti.

Le caratteristiche principali del nuovo negozio e i servizi a disposizione dei clienti sono stati presentati il 16 novembre al Sindaco di Carpi Bellelli e al Vicesindaco Gasparini che hanno partecipato al taglio del nastro insieme al team MediaWorld.

In occasione dell’inaugurazione, dal 17 al 20 novembre sarà attiva la speciale promozione “NO IVA” a vantaggio di tutti i clienti.