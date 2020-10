Nuovo Polo Tecnologico, taglio del nastro alla Cooperativa Bilanciai

Oltre 1,5 milioni di euro d’investimento per il completamento del nuovo Polo Tecnologico. Cooperativa Bilanciai continua ad investire e lo fa puntando su ricerca e innovazione con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di leadership, a livello nazionale e internazionale, nella progettazione e realizzazione di strumenti di pesatura. Sintesi concreta di questo impegno è il nuovo Polo Tecnologico inaugurato oggi, giovedì 22 ottobre, nella storica sede di Campogalliano. Si estende su una zona di 2800 metri quadrati ed ospita quattro divisioni strategiche. Il LAT, Laboratorio Accreditatodi Taratura, il reparto dedicato alla fabbricazione di celle di carico - ogni anno ne vengono prodotte circa 25mila - lo spazio di assemblaggio dei terminali elettronici, che, insieme, costituiscono il luogo in cui nasce il “cervello” della maggior parte dei sistemi di pesatura di ultima generazione; completa il Polo il reparto AWI (Automatic Weighing Instruments), dove si fabbricano strumenti completamente automatici che misurano la massa di un prodotto senza l'intervento di operatore.

Insieme le quattro aree, in cui operano 32 persone (19 uomini e 13 donne), su un totale complessivo di 230 dipendenti nella sede di Campogalliano, rappresentano un unicum a livello mondiale: un concentrato di tecnologia, valorizzato da una grande esperienza professionale, che continua a rafforzarsi e che ha permesso a Cooperativa Bilanciai di consolidare le proprie posizioni sul mercato dei sistemi di pesatura e di essere, negli anni 90, tra i pionieri nel passaggio, epocale per il settore, dai sistemi analogici a quelli totalmente digitali, ed ora, punto di riferimento del mercato per capacità d’innovare, flessibilità e versatilità.

L’azienda vanta una presenza capillare in tutto il mondo attraverso consociate e tramite una vasta rete di distributori. Cooperativa Bilanciai è attiva in numerosi ambiti, dal settore dei trasporti a quello delle cave, dal petrolchimico al siderurgico, dal food all’agricoltura sino ai rifiuti e all’impiantistica. Una presenza molto diversificata che ha permesso alla cooperativa di Campogalliano di distinguersi per la realizzazione di sistemi che consentono, con la stessa precisione, di pesare i componenti di una ricetta galenica o dei vagoni ferroviari. Tra le curiosità anche la pesatura di un elefante, la taratura di uno strumento per pesare gli orsi presenti in un parco in Canada, ma anche la messa a punto di un sistema che consente di individuare il baricentro di un motore di una Formula 1 e la creazione di un apparato che in tempo reale ci dice come cambia il peso delle gomme di un’automobile durante una competizione.

Un breve approfondimento lo merita la singolare storia del LAT, Laboratorio di Taratura Accreditato ACCREDIA (n.d.r.. nome dell’ente di accreditamento), un riconoscimento che ne attesta la competenza tecnica ad effettuare tarature e la riferibilità dei campioni utilizzati. Inizialmente fu realizzato ad uso interno per migliorare le performance e la precisione dei propri strumenti, successivamente, grazie anche alla costruzione di un prototipo che per anni è stata unico in tutto il mondo, è diventato un Laboratorio in grado di offrire misurazioni e soluzioni a soggetti terzi, non di rado anche concorrenti della stessa Cooperativa Bilanciai.

“Oggi per l’intero Gruppo di Cooperativa Bilanciai è un giorno che ha anche un forte valore simbolico. Con l’inaugurazione del Polo Tecnologico abbiamo tangibilmente confermato la nostra volontà di sostenere l’innovazione e lo sviluppo dei prodotti e di riaffermare i valori che da sempre ci connotano. Dare lavoro di qualità, produrre soluzioni all’avanguardia e creare le condizioni migliori possibili per assicurare un futuro alla nostra cooperativa e a quanti oggi vi lavorano. Il traguardo tagliato oggi è il frutto di una storia speciale, iniziata nel 1949 e proseguita con successo per merito della passione, della caparbietà e della competenza di tante persone che hanno saputo interpretare al meglio i principi che ispirano il mondo cooperativo” ha sottolineato il presidente di Cooperativa Bilanciai, Enrico Messori.

All’inaugurazione alla quale ha fatto seguito una visita all’interno del nuovo Polo Tecnologico, hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci di Campogalliano e Modena, rispettivamente Paola Guerzoni e Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari. All’appuntamento non ha voluto mancare nemmeno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che, nonostante i suoi impegni istituzionali, prima di recarsi a Bologna, in Viale Aldo Moro, alle 9.00 ha fatto tappa in Via Ferrari, presso la sede di Cooperativa Bilanciai.

Accanto al presidente Enrico Messori, a sottolineare l’importanza del lavoro delle persone all’interno di Cooperativa Bilanciai a fare da guida i responsabili delle aree del Polo Tecnologico: Morena Casali, Responsabile Laboratorio LAT044; Luca Massarenti, responsabile reparto Eurocell; Rossano Pedrazzi, responsabile reparto elettronico; Francesco Paolillo, responsabile reparto pesatura e prezzo (AWI).

