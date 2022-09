Supply Chain Challenge di Makeitalia, si corre verso le Finals di settembre

La Supply Chain Challenge nasce da un’idea di Makeitalia, realtà modenese che, da 14 anni, si occupa di Supply Chain Management. Sin dalla sua fondazione Makeitalia collabora con le principali Università Italiane, con un duplice obiettivo: accrescere la cultura del Supply Chain Management e generare opportunità professionali per gli studenti, coloro che domani in prima persona gestiranno le catene di fornitura delle aziende.

La gestione ottimale di una catena di fornitura è, oggi più che mai, un aspetto cruciale per il successo di un’azienda. Makeitalia, tramite questa iniziativa, ha voluto far gestire agli studenti universitari una ”vera” Supply Chain, attraverso uno strumento simulativo e di formazione che prende il nome di Supply Chain Game. È stato proprio quest’ultimo il protagonista dell’evento. Durante le varie tappe della fase di qualificazioni, che si è tenuta durante l’intero anno accademico 2021-2022 e che ha preso il nome di Italian League, gli studenti si sono sfidati al Supply Chain Game, sperimentando, per alcune ore, il ruolo di un Supply Chain Manager e le scelte di chi deve gestire una catena di fornitura.

In ordine cronologico le varie tappe protagoniste della prima fase di qualificazioni: Sapienza Università di Roma, Università della Calabria – Cosenza, Università degli Studi di Bergamo, Politecnici di Milano e Torino, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Parma, Trento, Siena, per poi tornare all’ Università degli Studi di Bergamo. Hanno preso parte all’iniziativa oltre 500 studenti appartenenti ai diversi Atenei, in particolare ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

Ogni tappa ha decretato un team vincitore. Ora i migliori si sfideranno durante l’evento finale che eleggerà il vincitore assoluto della prima edizione della Supply Chain Challenge: il team Campione d’Italia 2022. Le Finals si terranno a Modena il 21 Settembre 2022. Un evento durante il quale gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di confrontarsi con alcune aziende partner dell’iniziativa, al fine di entrare ulteriormente in contatto concreto con il mondo aziendale e generare, così, nuove opportunità professionali per i migliori talenti.