Victoria's Secret sbarca a Modena, inaugurato il nuovo negozio

Victoria’s Secret apre la stagione autunnale con Percassi in tre città dello Stivale: Modena, Bergamo e Salerno saranno le nuove mete dello shopping degli appassionati del brand di lingerie - I nuovi store Beauty&Accessories dislocati sia in centro città, che negli shopping center, hanno portato a 21 nuovi posti di lavoro

Victoria's Secret, il marchio di lingerie conosciuto a livello globale e divenuto simbolo di seduzione, continua ad espandere la sua presenza in Italia e arriva anche a Modena. Il 24 settembre, infatti, è stato inaugurato uno store di oltre 200 metri quadrati presso il centro commerciale Grandemilia,

L'apertura è avvenuta grazie a Percassi, franchising partner del brand in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, che ha realizzato tre nuovi negozi dislocati nel Nord e Sud della Penisola. Questi store Victoria’s Secret Beuaty&Accessories, ospiteranno in particolare una selezione di lingerie e di profumi, tra i quali la nuova fragranza Bare, che si adatta al profilo chimico di chi lo indossa, oltre a pigiami e accessori targati Victoria’s Secret.

“Siamo molto contenti di queste nuove aperture, che testimoniano la volontà di Victoria’s Secret, in partnership con Percassi, di consolidare e rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia”, ha commentato Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail. “Il nostro obiettivo è quello di poter offrire, a quanti più clienti possibili, un’esperienza unica in-store targata Victoria’s Secret. Il brand icona della lingerie ha infatti ricevuto una calorosa accoglienza nel nostro Paese sin dal 2015, sia da parte degli Italiani appassionati del brand, che dei turisti stranieri. Un legame che continua a consolidarsi nel tempo, forte di un’offerta di prodotti e servizi in-store sempre più personalizzati e rispondenti alle esigenze dei consumatori. Presto vi stupiremo con altre aperture”.

Victoria’s Secret è oggi il maggiore rivenditore al dettaglio al mondo di intimo, con quasi 1.400 negozi al dettaglio in tutto il mondo e una forza lavoro prevalentemente femminile di oltre 30.000 persone.

Percassi è una società le cui attività comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi (come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, LEGO, Garmin in ambito fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel food). Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (dmail nella vendita al dettaglio e nell’e-commerce, KIKO Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food). Nel settore della ristorazione Percassi gestisce inoltre Starbucks, e in partnership con il Gruppo Cremonini i brand Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana. Percassi opera anche in ambito real estate per la realizzazione di importanti progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale. Per ulteriori informazioni: www.percassi.com