Amarcòrd al Cafè, un ciclo di incontri per malati di Alzheimer

Ha preso avvio a Limidi il nuovo ciclo di incontri di “Amarcord al Cafè”, l’iniziativa promossa dai servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e dal Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (G.A.F.A.), con la collaborazione della Croce Blu di Soliera. Nei confortevoli ambienti del centro sociale “O. Pederzoli” di via Papotti 18, dalle 9.30 alle 11.30, i familiari e i malati di demenza (affetti da Alzheimer, demenza senile, demenza da Parkinson e postumi di ictus) vengono accolti per trascorrere un paio d’ore in attività mirate e qualificanti. Le prossime date nella primavera 2023 sono le seguenti: 14 e 28 aprile, 12, 19 e 26 maggio, e 9 giugno, sempre di venerdì mattina, nell’orario indicato. L'accesso è libero e gratuito.

Ogni incontro comprende un momento iniziale di accoglienza dove si consuma la colazione tutti insieme, dopodiché la mattinata si sviluppa con attività ricreative e di stimolo a cura di professionisti specializzati, che comprendono anche possibilità di confronto e scambio di informazioni.

Amarcòrd al Cafè è un concreto esempio di collaborazione tra i servizi territoriali e il mondo del volontariato e prova a rispondere al continuo aumento del numero di malati di demenza, soprattutto in età anziana. È un progetto che vuole andare incontro non solo ai malati - che grazie alla socializzazione e ad attività ad hoc possono rallentare il decorso della malattia - ma anche ai familiari di questi, sui quali spesso l’impatto della patologia è molto forte. Per questo vengono previste attività che coinvolgono sia familiari e malati insieme, che attività in gruppi differenti, in cui i malati vengono assistiti da un terapista e i familiari da uno psicologo.

"E’ un’occasione periodica di incontro tra familiari e malati di demenza presso in Centro Sociale di Limidi. Durante questo incontro si svolgono diverse attività con l'aiuto e la guida di personale esperto e dei volontari del Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer

(GAFA) di Carpi. L'Amarcòrd al Cafè comprende un momento iniziale di accoglienza dove, si consuma la colazione tutti insieme; successivamente il gruppo si divide in due sottogruppi uno per gli anziani ed uno per i familiari."

Il gruppo per i familiari, condotto da una Psicologa e da una Assistente Sociale, è finalizzato ad offrire agli stessi uno spazio informativo e di ascolto. Le finalità sono quelle di: condividere le difficoltà del familiare, le fatiche quotidiane legate al ruolo di cura e ricevere sostegno emotivo dal gruppo; approfondire la conoscenza della malattia; apprendere strategie ed indicazioni pratiche per la gestione dei malati riguardo ad alcune domande più frequenti come ad esempio: Perchè vuole tornare a casa quando è già presso la propria abitazione? Perchè si rifiuta di fare le cose che ha sempre fatto come uscire, lavarsi, stare con gli altri? Quali attività gli posso proporre? Quando diventa aggressivo, come posso comportarmi?

Per maggiori informazioni: 349.5928342 (G.A.F.A.), 059.568575 (assistenza sociale Unione Terre d’Argine-Soliera).