Tutte le attività offerte dall'Istituto Filosofico di Studi Tomistici da febbraio a maggio 2024

L'Istituto filosofico di studi tomistici di Modena presenta le attività filosofiche, tutte gratuite, che offre da febbraio a maggio 2024.

Sabato 2 marzo alle ore 17.30 si terrà "Solo l’inutile può salvare il mondo", la presentazione dell’ultimo libro, frutto della ricerca dell’Istituto e pubblicato per i tipi di InSedicesimo, a cura di Mario Enrico Cerrigone. La presentazione si terrà presso la Biblioteca di Bentivoglio, Palazzo Rosso (via Marconi 5, Bentivoglio).

Phi-Lab e Idiozia Artificiale

Da un lato «ci preoccupiamo che i computer possano diventare troppo intelligenti e si impadroniscano del mondo, ma il problema reale è che sono troppo stupidi e che il mondo è già nelle loro mani» (Pedro Domingos). Dall’altro non ci preoccupiamo che noi stessi stiamo diventando sempre più stupidi. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno sia in presenza presso la nostra sede in Via S.Cataldo 97, Modena, che sul canale Youtube.

Il primo incontro, "Grandezza artificiale e miseria umana", sarà tenuto da Claudio Testi mercoledì 7 febbraio alle ore 21.00. Segue "Naturale vs artificiale", tenuto da Enrico Ghidoni mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00. Mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 sarà il turno di "Contro gli algoritmi" con Enrico Cerrigone e Andrea Piras. Ancora, mercoledì 20 marzo alle ore 21.00, "Catastrofe artificiale" con Silvano Tagliagambe (solo sul canale Youtube). Mercoledì 3 aprile alle ore 21.00, Alberto Cevolini terrà l'incontro " Intelligenza artificiale: una prospettiva socio-evolutiva". Infine, mercoledì 17 aprile chiuderà Giovanna Caselgrandi con "Robot medievali".

Corso Filosofia

Meditazioni su Severino e Tommaso D’Aquino. Il coordinatore degli incontri sarà Claudio A.Testi. Gli incontri del corso sono gratuiti e solo online sul canale Youtube.

Mercoledì 15 maggio ore 21.00, "Il Tomismo anagogico e Emanuele Severino" con ospite: Giuseppe Barzaghi. Mercoledì 22 maggio ore 21.00, "Tempo ed eternità" con ospite: Federico Perelda. Mercoledì 29 maggio ore 21.00, "Creazione, gloria e resurrezione" con ospite: Giulio Goggi.

Dia-Loghi

Venerdì 19 aprile alle ore 21.00, "Meditazioni di metafisica concreta", un incontro con Massimo Cacciari e Silvano Tagliagambe (solo sul canale Youtube).

Eni-Gmi

Enigmi, intrighi e passioni: 3 incontri gratuiti presso la biblioteca di Castelmaggiore dedicati a emozioni, classici della letteratura e racconti gialli letti in chiave filosofica.

Giovedì 15 febbraio, ore 21.00, con relatore: Enrico Cerrigone. Mercoledì 27 marzo, ore 21.00, con relatori: Enrico Cerrigone e Andrea Piras. Mercoledì 8 maggio, ore 21.00, con relatori: Enrico Cerrigone e Silvia Corradini.

Il Centro

Il Centro Studi Tomistici, di cui l’Istituto prosegue l’attività, è nato nel 1988 da un gruppo di studenti animati dalla passione per la filosofia, in particolare per la metafi- sica di Tommaso d’Aquino, e dal desiderio di creare un ambiente in dialogo con quello accademico senza però emularlo. "Allora come oggi, per noi la filosofia non è solo studio, ma soprattutto esperienza e stile di vita". Per maggiori informazioni: www.istitutotomistico.it o istitutotomistico.info@gmail.com.

IFST PRIMO SEMESTRE 2024