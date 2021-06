Avventure digitali e divertimento: tornano i Summer Camp 2021 di Future Education Modena

Tornano i Summer Camp 2021 di Future Education Modena in collaborazione con Coldiretti Modena per divertirsi e scoprire il mondo

Calarsi nei panni di un detective dell’arte, giocando in realtà aumentata, per scoprire segreti e dettagli nascosti di famosi dipinti; vivere avventure spaziali a cavallo tra robotica e programmazione; imparare e leggere e programmare un’etichetta alimentare visibile da qualsiasi smartphone e preparare una sana merenda a km0 con i prodotti delle aziende agricole locali. Sono queste solo alcune delle attività che caratterizzano l’edizione 2021 dei Summer Camp di Future Education Modena (FEM), in programma dal 14 giugno al 16 luglio, in collaborazione con Coldiretti Modena nell’ambito di Educazione alla Campagna Amica, l’iniziativa di Coldiretti presentata questa mattina nella tenuta presidenziale di Castelporziano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I laboratori sono destinati a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni e avranno luogo negli spazi dell’Ex Ospedale Sant’Agostino, in via Largo di Porta S. Agostino, 228, nel pieno centro storico di Modena. Si tratta di cinque settimane tra divertimento e innovazione che, dopo un lungo periodo di chiusura, forniranno l’occasione di tornare a un confronto tra pari in presenza, anche al di fuori di contesti legati all’apprendimento formale.

FEM inserisce tra le sue proposte laboratori su robotica, programmazione, cucina creativa e sostenibilità ambientale, ma anche videomaking, design digitale e lettering. Si tratta di vere e proprie avventure digitali, pensate per sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi competenze trasversali e legate alla contemporaneità e allo stesso tempo rispettare le fisiologiche esigenze di gioco e spontaneità che la pausa estiva richiede.

Particolare attenzione è posta all’equilibrio tra esperienza digitale e benessere fisico: si utilizzeranno dispositivi e device digitali altamente innovativi, ma si andrà anche in giro per la città a caccia di alberi e font tipografici. Oppure come nel laboratorio “Snack & Pack” (dal 14 al 18 giugno), promosso da Coldiretti Modena, si vivrà una settimana all’insegna di sostenibilità, km 0 e biodiversità in cui i protagonisti verranno coinvolti in un processo che va dalla produzione al confezionamento e design di un prodotto alimentare fino alla preparazione di un nutriente snack preparato con ingredienti del territorio e di stagione (ciliegie di Vignola igp e amarene brusche di Modena Igp, due dei Sigilli della biodiversità di Campagna Amica) allo scopo è quello di educare al consumo intelligente e sviluppare la creatività nella creazione di loghi e packaging dei prodotti.

La città al centro anche del Camp “Modena Green Challenge” (dal 21 al 25 giugno), in collaborazione con Legambiente Emilia Romagna. Sì andrà in esplorazione del verde urbano per capire, grazie e strumenti speciali, robot e sensori, come le piante siano indispensabili per il nostro ecosistema. Le scoperte verranno documentate dai ragazzi per creare un reportage finale. Inoltre, le vie di Modena saranno fonte di ispirazione anche durante la settimana dedicata alla tipografia. “Che typo sei?” (14-18 giugno) è un viaggio alla scoperta delle forme di scrittura - dalle antiche incisioni alla attualissima street art - che porterà alla realizzazione di un personale carattere tipografico.

Dopo il successo dello scorso anno i Summer Camp di FEM tornano con la stessa formula: un camp al mattino dalle 9 alle 13 e uno diverso al pomeriggio, dalle 14 alle 18, per un totale di dieci attività distribuite su cinque settimane. Non si prevede un servizio di catering per la pausa pranzo, ma verranno allestite postazioni individuali per chiunque voglia consumare un pranzo al sacco negli spazi FEM. Il numero limitato di partecipanti consente a ragazze e ragazzi di vivere l’esperienza da protagonisti, interagendo con i propri coetanei e ricevendo supporto costante da educatori ed esperti del Centro.

I Summer Camp di Future Education Modena sono compatibili con il “Bonus Centri Estivi” secondo le normative vigenti. Per saperne di più è possibile consultare il sito della Regione Emilia Romagna, cliccando qui.

Per conoscere le modalità di iscrizione, i prezzi e le scontistiche disponibili visitare la pagina dedicata.