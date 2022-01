Befane a Babbi Natale arrivano a Modena sulle auto d'epoca del Club dei Motori

Il 6 gennaio 2022, in occasione della festa dell’Epifania, i volontari del Club dei Motori di Modena, presieduto da Alessandro Rasponi, arriveranno a bordo delle auto d’epoca e da rally della Scuderia Modena Corse in Largo San Giorgio, che si trasformerà in un museo d’esposizione a cielo aperto dalle 9.00 alle 18.00.

Come da tradizione, i volontari verranno vestiti da Babbo Natale per regalare doni e dolciumi a tutti i bimbi presenti.

Da 20 anni Il Club dei Motori di Modena – Scuderia Modena Corse si rende portavoce di una grande passione legata alla tradizione del territorio modenese: quella dell’automobile, unita al desiderio di aiutare il prossimo organizzando eventi benefici. Sempre attivo in varie manifestazioni sul territorio modenese, oggi allarga i suoi confini diventando partner ufficiale in molteplici sodalizi a livello nazionale.