"Quel satanasso d'un diavolo", con Carla Ofelia Berti tra miti e misteri dell'Appennino

"Quel Satanasso d’un diavolo. Tra miti e misteri dell’Appennino tosco – emiliano" è il nuovo libro di Carla Ofelia Berti che racconta leggende del diavolo in Appennino tra folklore e Divina Commedia. Il diavolo è il protagonista del mio nuovo libro pubblicato da Tomolo Edizioni. Si tratta di un libro che mescola narrativa, storia, cultura e tradizione, portando il lettore in un viaggio immaginario e affascinante tra i luoghi e le storie dell’Appennino tosco - emiliano, in cui il Satanasso fa la sua comparsa, cercando di tentare gli uomini per portarli all’Inferno.

Il libro s’ispira alla tradizione orale e al folklore dell’Appennino, ma anche alla Divina Commedia di Dante, che attinge a sua volta dalle leggende popolari, sfruttandone le potenzialità di exempla, racconti esemplari nati per insegnare agli uomini a non smarrire la diritta via. Infatti, in questo viaggio immaginario, il lettore incontrerà anche Dante e Virgilio, che entrano all’Inferno, poi Dante, che si confronterà con il diavolo su il bene e il male, l’amore e la libertà.

È un’opera originale e coinvolgente, che si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare a chi ama l’Appennino e le sue tradizioni, a chi è appassionato di storia, a chi vuole divertirsi e riflettere con le avventure del Satanasso e dei suoi protagonisti. Il libro è disponibile in formato cartaceo, e si potrà acquistare sul sito dell’editore: https://www.tomoloedizioni.it nelle principali librerie online, o richiedendolo alle librerie.