Carpinmusica, fuori il programma. Tra gli ospiti Manuel Agnelli

Sette come le note musicali: sono i primi concerti sicuri della rassegna “Carpinmusica”, deliberati ieri dalla Giunta comunale per cominciare a comporre la colonna sonora che ci accompagnerà da giugno, nell’ambito della “Carpiestate”, con artisti di fama internazionale come Noa, Toquinho e Richard Galliano con Hermeto Pascoal, e beniamini nazionali come Paolo Belli e Manuel Agnelli. Completano questo inizio di spartito carpigiano Stefano Di Battista e Ambrogio Sparagna.

I concerti, con inizio alle 21.30, si svolgeranno tutti in piazza dei Martiri tranne uno nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio, e saranno a pagamento eccetto Sparagna e Belli (che recupera l’appuntamento di San Silvestro annullato causa pandemia). I biglietti (10 euro) saranno in vendita già da sabato prossimo, 14 maggio, presso InCarpi e su Vivaticket. Carpinmusica si completerà con i calendari di “Carpinclassica” e “Guitar week”, in via di definizione.

Ecco il programma di “L’altra musica” e “Carpinjazz”: