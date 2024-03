Gli studenti di Fiorano protagonisti del cortometraggio "Grinta"

Legare scuola e cinema, rendendo gli studenti protagonisti della produzione di un vero e proprio cortometraggio accompagnati da un regista professionista e dalla sua troupe. È questo l’obiettivo del progetto Incipit, all’origine di Grinta che troverà spazio all’interno del programma della nona edizione di Ennesimo Film Festival (28 aprile – 5 maggio) come conclusione del progetto dell’Ennesimo Academy rivolto alle classi prime degli istituti secondari di primo grado dei Comuni aderenti. L’iniziativa, che lo scorso anno ha ottenuto grande successo, si è articolata in più passaggi.

Il percorso in classe prevedeva tre incontri da due ore ciascuno, in orario scolastico, per conoscere da vicino come si sviluppa un’idea, cinematografica in questo caso, e comprendere come dietro a ogni narrazione ci sia un autore che ha stabilito il modo in cui raccontarla.

Concluso questo primo step, è stato chiesto agli studenti di immaginare e scrivere la sceneggiatura dell’incipit del cortometraggio Grinta del regista belga Nils Vanderwaeren, vincitore, lo scorso anno, della categoria Fuorifuoco, la sezione di corti dedicati al mondo del calcio inaugurata in occasione degli ultimi Mondiali, il cui premio è assegnato dagli atleti della società e associazioni sportive fioranesi. La classe 1B della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” di Fiorano è riuscita a realizzare il migliore incipit vincendo quindi un premio speciale: durante l’Ennesimo Film Festival avrà modo di registrare insieme a Vanderwaeren il frutto della propria immaginazione, ossia l’esordio del cortometraggio ideato dalla classe stessa.

Ecco ciò che verrà. In questi mesi la classe lavorerà alla fase di pre-produzione insieme al regista e agli educatori di Ennesimo Academy, salvo poi entrare in scena tra il 28 e il 30 aprile per produrre quanto ideato. Il set sarà, ancora una volta, la città di Fiorano, grande protagonista della nona edizione di Ennesimo Film Festival. Proprio la kermesse di cortometraggi ospiterà, nell’ultima giornata del Festival, domenica 5 maggio al Teatro Astoria, la proiezione del prodotto finale, che sarà montato da Vanderwaeren insieme agli studenti.

Il cortometraggio. Grinta segue il mondo attraverso gli occhi di Kenneth, che lotta contro la sclerosi multipla continuando a tenerla nascosta a chi lo circonda. Durante una partita di calcio si trova di fronte a un punto di svolta. Durata di 15’.