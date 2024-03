Torna Ennesimo Film Festival, appuntamento tra fine aprile e inizio maggio

Si terrà dal 28 aprile al 5 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, la nona edizione di Ennesimo Film Festival. Anche quest’anno il pubblico sarà protagonista del Festival fra votazioni, incontri dedicati, giurie e la conferma di due progetti speciali: Non è l’Ennesimo ospite e Il Terzo Giurato, entrambi pensati per condividere sempre più un legame ancora più forte con la comunità.

"Il dialogo e il confronto con il pubblico e l’intera comunità è da sempre fra le nostre priorità – sottolinea il direttore artistico di Ennesimo Film Festival, Federico Ferrari – così come cercare di offrire uno sguardo sulla contemporaneità anche attraverso nuove esperienze. Chi partecipa al Festival non è soltanto uno spettatore, ma un vero e proprio protagonista. A partire dagli studenti dell’Ennesimo Academy che saranno protagonisti di masterclass dedicate, proiezioni e giurie, fino ad arrivare al il pubblico che assegnerà di versi premi a partire dall’Ennesimo Premio Popolare al Miglior corto della Selezione Ufficiale. E ancora i residenti di Fiorano assegneranno il Premio Città di Fiorano, i calciatori delle associazioni giovanili il Premio Fuorifuoco, gli studenti universitari le menzioni del Caesar Design Film Award e Sinofonie. Questa nona edizione non sarà un’eccezione a una regola che per noi è di fondamentale importanza: fare sinergia con il territorio e costruire insieme l’Ennesimo Film Festival".

Nello specifico, Non è l’Ennesimo ospite è il progetto che permette ai cittadini fioranesi e non solo, di ospitare a casa propria uno dei registi della Selezione Ufficiale del Festival. Uno scambio culturale e cinematografico per conoscere, nel quotidiano, la vita e i segreti di artisti destinati a salire, in futuro, sui più importanti palchi internazionali del cinema. Per dare la propria disponibilità a ospitare i registi della nona edizione della kermesse basta candidarsi sul sitoennesimofilmfestival.com nella sezione “Ennesimo Ospite”.

Il progetto Il Terzo Giurato invece offre la possibilità agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di far parte della Giuria Ufficiale del Festival e assegnare in questo modo l’Ennesimo Premio della Giuria, il più importante del Festival. Accanto ai due giurati, ossia giornalisti, attori e professionisti del mestiere, ci sarà quindi un collettivo di ragazze e ragazzi che, dopo aver seguito un corso di analisi e critica cinematografica con gli educatori dell’Academy, potranno scegliere, insieme ai colleghi, il vincitore della kermesse. Un esempio? L’anno scorso i giovani giurati hanno condiviso la scrivania dei voti con l’autore e speaker radiofonico Stefano Andreoli e la docente di cinema Jaroslava Hynštová. Anche in questo caso le candidature sono già aperte. È sufficiente recarsi sul sito dell’Academy di Ennesimo, all’indirizzo ennesimoacademy.it, dove, nella pagina principale, è visibile il richiamo alla sezione de Il Terzo Giurato per compilare il form di candidatura.