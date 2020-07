Sui monti di Fanano cinque nuovi sentieri turistici arricchiti da una App interattiva

Cinque facili sentieri, segnalati con apposta cartellonistica e tutti con partenza e arrivo dall'Ufficio turistico di Fanano in Piazza Marconi, si uniscono a quelli già esistenti e da quest'anno danno l'opportunità ai turisti di scoprire le bellezze storiche e naturali del territorio intorno al centro abitato.

L'iniziativa, presentata dal sindaco Stefano Muzzarelli, e da Tarcisio Fornaciari, coordinatore regionale Nord Italia Bper Banca, fa parte del progetto "Around Fanano" promosso dal Comune di Fanano per valorizzare la sentieristica e realizzato dall'Ufficio turistico con il contributo di Bper banca.

Obiettivo: valorizzare l’Appennino

L'obiettivo è quello di valorizzare sentieri intorno al paese, facilmente percorribili da tutti, con la possibilità di visitare luoghi di interesse e posti da leggenda.

L'iniziativa rappresenta la novità dell'estate fananese per consentire ai turisti di scoprire percorsi e curiosità del nostro paese; con una app, inoltre, e la sola connessione bluetooth, sarà possibile conoscere la storia dei più significativi punti di interesse nel centro storico di Fanano: chiese, scorci di borgata, viste mozzafiato e anche tanta storia di via Romea.

I cinque percorsi

I percorsi del progetto sono: il sentiero Verde ovvero la strada delle sequoie: con la possibilità di visitare le sequoie secolari del parco di Lotta, facilmente raggiungibile dal centro di Fanano; il sentiero Arancione propone, invece, un giro panoramico tra castagneti e suggestive vedute nella parte alta di Fanano, lambendo il borgo di Canevare; il sentiero Giallo è dedicato all'acqua: costeggia il torrente Leo e poi risale a Fanano passando per il santuario sella Santa Croce, meta di pellegrini per un miracolo avvenuto a metà del 17° secolo, e la fonte dell'acqua solforosa; il sentiero Azzurro propone il giro dei metati, tradizionali strutture dedicate all'essicazione delle castagne, tra le cascate della Madonna del Ponte e i Boschi per scoprire la leggenda dell'Orma del Bue; il sentiero Marrone è il cammino dei monaci e propone un giro nel centro storico di Fanano dalla grande tradizione monastica e storica, con oltre 30 punti di interesse, tutti raccontati nell'audio guida, anche in inglese e francese, del Comune di Fanano facilmente scaricabile dall'app Artplace museum.

I sentieri sono stati quasi tutti segnalati con apposite tabelle e saranno disponibili da questo fine settimana, con la possibilità di ritirare la cartina all'Ufficio turistico in piazza Marconi 1.