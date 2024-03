"Immagini per il futuro": fare filosofia con i bambini sui banchi di scuola

Cosa accadrebbe se, anziché a scienziati, economisti, ingegneri e sociologhi, affidassimo a bambini e adolescenti il compito di mettere a fuoco il futuro? Sul modo in cui bambini e ragazzi immaginano, riflettono e si rapportano con l’avvenire si concentrerà “Immagini per il futuro”, il nuovo progetto di Fondazione San Carlo e Comune di Modena.

Sulla scorta dell’esperienza di “Piccole ragioni”, che ha portato la Filosofia con i bambini nelle scuole d’infanzia della città stimolando nei più piccoli la riflessione su ciò che li circonda, il confronto e il rispetto per l’altro e per l’ambiente, il percorso promosso da Fondazione San Carlo e Comune fa un ulteriore passo avanti puntando a portare lo sviluppo del pensiero critico attraverso la pratica filosofica tra gli alunni delle scuole primarie, fino agli studenti delle secondarie di primo grado.

Avviata a Modena già nel 2010, la pratica della filosofia con i bambini ha conosciuto negli ultimi anni una notevole diffusione in Italia e all’estero; i laboratori filosofici possono essere, infatti, un efficace avviamento allo sviluppo del pensiero critico, al superamento di pregiudizi e stereotipi consolidati e alla conquista dell’autonomia individuale.

Negli ultimi anni il progetto educativo "Piccole ragioni" è stato allargato anche ai docenti di scuola primaria attraverso un progetto formativo. Con la convenzione triennale approvata nei giorni scorsi, Fondazione e Comune si impegnano a sviluppare “Immagini per il futuro”, la nuova proposta di Piccole ragioni finalizzata alla promozione di percorsi formativi di continuità verticale e orizzontale, che si rivolgono dalla fascia che va dai 6 anni fino alle scuole medie.

“In collaborazione con Fondazione San Carlo – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi - proseguiamo il progetto Piccole ragioni strutturandolo sempre meglio, sia all'interno del sistema integrato 06 sia come progetto di continuità verticale con la scuola primaria, dopo la sperimentazione che si è conclusa a novembre 2023. Piccole ragioni promuove un’idea di bambino pensatore, in grado di intervenire in una discussione, di formulare ipotesi e trovare soluzioni per una domanda, un tema, una questione aperta. I bambini e le bambine – continua l’assessora - assumono quindi il ruolo di protagonisti nelle attività didattiche a cui partecipano, dal momento che si ascoltano i loro punti di vista, si accettano i loro dubbi e le loro esitazioni e si esalta l’uso dell’immaginazione e della creatività, sempre all’interno di regole condivise dall’intero gruppo. Con Piccole Ragioni i bambini sono protagonisti dei percorsi d'apprendimento”.

Le attività filosofiche proposte si concentreranno sui bisogni, aspirazioni e desideri di bambini e ragazzi per il futuro. Quali gli aspetti della società in cui vivono che vorrebbero cambiare; quali le invenzioni che, secondo loro, hanno cambiato il mondo e quali inventerebbero per migliorarlo. Qual è in definitiva il loro orientamento verso il futuro.

“Da quasi quindici anni - spiega Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo - la Fondazione porta avanti una propria proposta originale sulla filosofia con i bambini. Nel corso del tempo sono state messe a punto una pluralità di iniziative, che pongono al centro i più piccoli, considerati come pensatori in grado di esprimere il proprio punto di vista sul nostro presente. In particolare, sono due i progetti che hanno dato continuità nel tempo a questo lavoro, entrambi possibili grazie alla fondamentale collaborazione di altre istituzioni del territorio: si tratta di FilosoFare, organizzato dal 2015 con la Fondazione di Modena e il Polo Bibliotecario Modenese, e di Piccole ragioni, realizzato fin dal 2010 con il Comune di Modena e che nei prossimi tre anni continuerà a far dialogare generazioni diverse, assumendo una nuova veste e ampliando il proprio raggio d’azione, con conferenze, corsi di formazione, podcast e laboratori”.

I laboratori di “FilosoFare. Filosofia con i bambini”

Anche nel 2024 la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena e in collaborazione con il Polo Bibliotecario Modenese, organizza una nuova edizione di “FilosoFare. Filosofia con i bambini”, l’iniziativa che dal 2015 ha consentito di realizzare centinaia di laboratori filosofici per i più piccoli. La nuova edizione di “FilosoFare” prevede quattro sabati interamente dedicate alla filosofia con i bambini, con lo svolgimento di oltre 50 laboratori. Si comincia sabato 16 marzo, con gli appuntamenti presso le biblioteche di Bomporto, Campogalliano, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Fiorano, Formigine, San Felice sul Panaro e Vignola. Sabato 13 aprile sarà invece la volta delle biblioteche di Finale Emilia, Maranello, Medolla, Modena, Montale e San Cesario sul Panaro.

L’iniziativa proseguirà sabato 4 maggio con i laboratori che si terrano nelle biblioteche di Castelfranco Emilia, Mirandola, Novi di Modena e Savignano sul Panaro.

Sabato 11 maggio si terranno gli appuntamenti nelle biblioteche di Nonantola, Ravarino, Sassuolo, Spilamberto, Zocca e presso FEM (Future Education Modena). Altri laboratori sono previsti nelle mattine e nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali presso le biblioteche di Camposanto, San Possidonio e San Prospero.

Con “FilosoFare” la Fondazione San Carlo intende sviluppare percorsi di conversazione filosofica per i bambini avviando un dialogo di gruppo, libero da pregiudizi e stereotipi, su un problema, un enigma e un esperimento mentale. Le/i bambine/i, divise/i in due fasce d’età (4-6 e 7-10 anni), hanno così la possibilità di partecipare a laboratori di filosofia curati da animatrici e animatori specialiste/i della filosofia con i bambini. A condurre le attività saranno quest’anno Prisca Amoroso, Giorgio Borghi, Ilda Mauri (Associazione Filò – Il filo del pensiero), Chiara Milano (Amica Sofia), Luca Mori, Alessia Pasquali (Amica Sofia) Elisabetta Tallone (Associazione Filò – Il filo del pensiero). Durante i laboratori, i più piccoli affronteranno temi di rilevanza filosofica, come l’immaginazione, la parità di genere, l’inclusione sociale, le disuguaglianze, il rapporto con la natura e la sostenibilità ambientale.

L’accesso ai laboratori è gratuito, fino a esaurimento posti, previa prenotazione da effettuare presso le biblioteche e gli istituti che ospitano i laboratori. www.fondazionesancarlo.it