Lo sport che sfida gli stereotipi: in libreria il nuovo libro di Eliselle

Fuori l'ultimo romanzo per ragazzi della sassolese Elisa Guidelli, dal titolo "Girlz vs Boyz", che narra la storia di Stella, che sfida il fratello Frances nello sport che appassiona entrambi: il calcio

E' uscito, in tutte le librerie, "Girlz vs Boyz", il libro edito da Einaudi Ragazzi dell'autrice sassolese Elisa Guidelli, nota come "Eliselle". Il romanzo, dedicato ai ragazzi, conta 288 pagine ed è acquistabile al prezzo di 10 euro. Parla di una ragazza che, sfidando gli stereotipi, decide di gareggiare contro il fratello nello stesso sport che appassiona entrambi: il calcio. Quella che sembra una semplice partita tra femmine e maschi, dimostrerà che non esistono differenze di genere e che quel che conta è solo la passione.

La trama

Stella e Frances sono due fratelli che da sempre nutrono la stessa passione e sin da piccoli si sono dedicati allo stesso sport: il calcio. Il padre dei due ragazzi ha sempre incoraggiato Frances, il più grande ed esuberante, e ha sempre pensato che quella di Stella, più timida e chiusa, fosse una «passione riflessa» dovuta all’ammirazione per il fratello. Eppure Stella ha continuato ad allenarsi e a giocare nella squadra femminile della sua città, diventando la più brava bomber in circolazione e dando vita a una grande amicizia con le compagne. Frances cerca costantemente di sminuire il successo della sorella, rivolgendosi soprattutto al ragazzo di cui lei è innamorata. Stella non ci pensa due volte e lo sfida a giocare una partita di calcio tra le proprie squadre, femmine contro maschi.

L'autrice

Elisa Guidelli (Eliselle), è nata a Sassuolo (Modena). È laureata in Storia Medievale, ha pubblicato per diversi editori e si è misurata con differenti generi letterari, tra cui commedia, noir e romanzo storico. Tra i suoi romanzi più importanti “Il romanzo di Matilda” (2019, Odoya editore) sulla vita della Grancontessa Matilde di Canossa. I suoi testi sono presenti in numerose antologie scolastiche e organizza incontri di scrittura con i ragazzi delle scuole da diversi anni. Il suo sito è www.eliselle.com.