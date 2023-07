“Da grande non voglio essere una principessa”, l’installazione che racconta le storie di dieci donne emiliane

C.M.S. SpA, alle porte di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, da 48 anni esegue lavorazioni meccaniche conto terzi nei settori del food processing e del packaging alimentare e farmaceutico. Pienamente in linea con la strategia aziendale condivisa, C.M.S. periodicamente si impegna nella progettazione e nella realizzazione di nuove azioni in tema di diversità, inclusione e parità di genere.

Dopo il successo avuto lo scorso ottobre al Cortile del Leccio di Modena in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile e alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, la mostra fotografica collettiva a marchio C.M.S. replica in una nuova sede.

Da giovedì 6 luglio è possibile ammirarla lungo i portici di Via Bonesi, nel cuore del centro storico di Vignola, a due passi dalla maestosa Rocca, dove resterà fino al 31 luglio.

“Da grande non voglio essere una principessa”: questo il titolo dell’installazione artistica, che racconta le storie di dieci donne emiliane “che ce l’hanno fatta”. Non sono celebrità, ma donne comuni che hanno inseguito i loro sogni con energia e passione, dimostrando che l’affermazione personale non deve risentire del genere ed è possibile, oggi sempre più, distinguersi anche in contesti d’elezione maschile. Sotto i portici di Via Bonesi la rassegna fotografica invita a riflettere sulla multiformità delle donne e sulla loro capacità di crearsi un posto nel mondo, arrivando a ricoprire con pienezza il loro ruolo sociale o professionale senza mai perdere la propria personalità e femminilità.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della ormai consueta manifestazione “Estate a Vignola”: oltre a mercatini, musica e spettacoli, anche questa nostra iniziativa contribuirà ad animare le vie della città, creando un'importante occasione di sensibilizzazione, crescita e arricchimento, per la comunità e la popolazione tutta. In collaborazione con la libreria La Quercia dell’Elfo, è in programma una serata speciale per una chiacchierata sotto le stelle sul tema dell’uguaglianza di genere: si parlerà di opportunità e criticità. Parole, pensieri, terminologie al femminile.

L'appuntamento è per lunedì 17 luglio ore 21:00 davanti alla Chiesa Plebana di Vignola, per un “a tu per tu” con alcune delle 10 testimonials: la giornalista Valentina Lanzilli, la stilista Simona Barbieri, le artiste Federica Poletti e Alice Padovani, la chef Francesca Simoni, la commercialista Angelica Ferri Personali. l’ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, ora nuova direttrice regionale dei Vigili del Fuoco in Sardegna Natalia Restuccia, l’ex calciatrice e commentatrice sportiva Katia Serra, l’imprenditrice e investitrice Chiara Giovenzana, la linguista e professoressa universitaria Cecilia Robustelli. Alle testimonianze di alcune di loro si uniranno quelle di Rachele Barbieri e Veronica Guida. Rachele, giovane ciclista modenese in forte ascesa nel panorama internazionale sportivo, rappresenta un esempio per le nuove generazioni ed è madrina di diverse iniziative a sostegno dell'ecologia e della mobilità sostenibile. Calcherà il nostro palco per mettere a fuoco il tema della parità di genere nel mondo dello sport