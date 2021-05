"Il figlio della luna piena", primo libro del modenese Filippo Catellani

E' uscito in libreria, pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo, il libro "Il figlio della luna piena" di Filippo Catellani.

Forse da piccoli vi avranno raccontato leggende e favole sui lupi mannari a cui non avete dato troppa importanza... Matteo nasce la notte di Natale, in una famiglia semplice e onesta ma quella notte, mentre il padre sta percorrendo la strada per andare ad avvertire la levatrice dell’imminente parto, incontrerà “un lupo” con il quale parlerà e, inconsapevolmente, firmerà la condanna di suo figlio. Solo dopo alcuni anni e molti eventi infausti e misteriosi il padre scoprirà l’esistenza di esseri immondi che superano qualsiasi leggenda e qualsiasi superstizione e, il destino, cui purtroppo sembra essere prigioniero suo figlio, si paleserà in tutta la sua ferocia. Comincerà allora per lui una lotta contro il tempo per salvare il suo bambino e tutto ciò che ama da un fato che sembra ormai deciso...

Filippo Catellani, classe 1976, è nato e sempre vissuto in provincia di Modena. È laureato in Lingue e Letterature Straniere. È sposato e ha tre figlie, e la sua famiglia lo rende molto felice. Ama molto il cinema, la lettura e i viaggi. Questa è la sua prima pubblicazione.