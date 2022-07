Il modenese Julian Grass trionfa al Prato Film Festival con il corto “Giustizia all’Italiana”

Il modenese Julian Grass, sceneggiatore e regista, ha vinto venerdì scorso due premi per il suo cortometraggio al prestigioso Prato Film Festival dal titolo “Giustizia all’Italiana” (Actus Reus). Il film è stato interamente girato in un condominio di Lesignana, località dove risiedono i genitori del giovane.

Julian Grass, residente a Londra, è nato 31 anni fa a Modena da padre tedesco e madre gallese e si è trasferito in Inghilterra nel 2010, all’età di 20 anni, per studiare cinema presso l’Università di Westminster dove ha conseguito la laurea. Da allora risiede a Londra ma viene spesso a Roma per motivi di lavoro e a Modena per raggiungere amici e famigliari. Attualmente lavora come “creator” presso la VaynerMedia (agenzia pubblicitaria prima al mondo nell'ambito di social media advertising), il cliente che Grass sta attualmente seguendo con il suo team è TikTok.

Con il cortometraggio “Giustizia all’Italiana” Julian Grass ha vinto al Prato Film Festival i premi per: Migliore regia; Miglior film italiano; Miglior attrice a Lidia Vitale (protagonista anche de “La Meglio Gioventù”); Miglior attore a Tullio Sorrentino (già nel cast della serie tv “Rocco Schiavone”).