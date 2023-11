Vent'anni di "Mo pensa te", i migliori aneddoti di Andrea Barbi in un libro

In pratica “Mo pensa te” sono io, un tipo curioso, che apprezza la cultura e le proprie origini, che non fa differenze e che ama stare tra le persone.

Andrea Barbi esce con il suo nuovo libro. Dal 2003 “Mo pensa te” è nelle case dell’Emilia-Romagna: vent’anni di connubio fra intrattenimento e cultura popolare. C’è chi lo guarda per farsi quattro risate, chi per capire il perché e il “da dove deriva”, chi per evadere da un mondo a volte pesante o per avere una suggestione curiosa o di memoria bambina. Per celebrare il ventennale, una raccolta dei quesiti televisivi, con non solo le spiegazioni – sempre in “stile Barbi” – ma anche divertenti aneddoti della sua vita privata e… i fuori onda! Un libro che contiene 50 capitoli scelti tra i più di 600 prodotti in tv con domanda, soluzione ed esperienze personali di Andrea Barbi.

Edito da Artestampa Edizioni. Il libro, assicura l’Autore, è un piccolo vademecum di come sapersi orientare ,tramite un vocabolo (slang, dialettale, gergale, popolare) anche a livello storico e geografico oltre che etimologico e linguistico. La grande popolarità del programma in onda tutti i giorni da vent’anni ininterrottamente su TRC’ è dovuta al mix esplosivo di verve e simpatia di Andrea, spontaneità del popolo intervistato, connotazione linguistico/geografica e curiosità nello scoprire la soluzione…che nella maggior parte dei casi ti fa dire “Mo Pensa Te…!”

Il volume è in uscita da lunedì 13 novembre 2023 nelle migliori edicole e librerie dell’Emilia Romagna compreso il circuito Librerie Coop e principali piattaforme di vendita libri on line.