Maranello: La piazza si colora di rosso con il PAF! Festival

Un sabato ricco di appuntamenti a Maranello, tra motori, danza e omaggio alla bellezza e all’eleganza, in occasione del Motor Valley Fest.

Sabato 3 luglio prende il via PAF! Per Aria Festival, la grande rassegna di teatro, circo, danza e musica, un festival “con il naso all’insù” con performance di acrobati, ballerini, attori, con spettacoli per tutti. Si parte con “Rosso”, spettacolo di circo e teatro dedicato alla velocità, alla potenza e all’eleganza, omaggio alla terra dei motori a cura della compagnia Materiaviva Performance. L’appuntamento è in Piazza Libertà alle ore 21.

Sempre in tema di motori, nel pomeriggio è previsto passaggio del Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme: tra le 15 e le 17, le auto storiche sosteranno nel piazzale del Museo Ferrari di Maranello. Un emozionante viaggio nel tempo fra i grandi marchi che hanno fatto la storia del design automobilistico, una occasione imperdibile per vedere, sentire e “assaggiare” i gioielli della tradizione motoristica modenese.

Il piazzale del Museo accoglie anche il Gran Premio di Auto a Pedali. La tappa di Maranello è in programma sabato 3 e domenica 4 luglio. La gara è rivolta a bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 3 ai 15 anni che saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Saranno disponibili le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) e ai bambini verranno consegnati patenti, gadget e premi.

Si partirà sabato pomeriggio alle 14.30 con le prove e il gioco libero gratuito per tutti (anche per i non iscritti), mentre domenica si disputeranno le gare dalla prima mattina e ci sarà poi una finestra di gioco libero gratuito tra le 14.30 e le 16.30.