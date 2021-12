Mirandola. Mercatini, concerti e mostra dei presepi: gli eventi per il Natale

Mercoledì 8 dicembre alle ore 10.00 apertura mercatino di Natale in piazza Costituente angolo piazza Castello. Realizzato dalla consulta del Volontariato di Mirandola e col patrocinio del Comune, ci saranno banchi, momenti musicali e specialità gastronomiche tipiche mirandolesi. Alle ore 16.00 in piazza Costituente, Canti di Natale del Coro Voci Bianche Aurora della Fondazione della Scuola di Musica C. & G. Andreoli.

A partire dall’8 dicembre si rinnova anche l’appuntamento con la “Tradizione del Natale a Mirandola”, un momento ormai consolidato durante le festività natalizie e nei giorni che le precedono. Tra i vari eventi ogni anno in programma, la Mostra dei Presepi è tra quelli che cattura la curiosità e l'interesse di tanti mirandolesi e non, grandi e piccoli. Quest'anno l'inaugurazione della mostra - curata da Giancarlo Bruini, realizzata dalla Consulta del Volontariato e col patrocinio del Comune di Mirandola - che ospiterà Diorami e il grande presepe napoletano, presso la nuova sede nella sala Edmondo Trionfini, piazza Ceretti 9, avverrà mercoledì 8 dicembre alle ore 16.00. La mostra che avrà ingresso libero, osserverà i seguenti orari di apertura: sabato e festivi 10.00-12.30 e 16.00-18.30. l'8, il 25 dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022, sarà visitabile solo al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Sempre mercoledì 8 dicembre, ma a San Martino Spino, il Circolo Politeama, Sagra del Cocomero e ASD Sanmartinese, in collaborazione con il Comitato genitori, organizzano “Ricominciamo dagli auguri” un pranzo degli auguri per mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 12:00, presso il Palaeventi di San Martino Spino. Tante sorprese per i bimbi ed un ospite speciale. Nel pomeriggio accensione albero di Natale. Green pass obbligatorio. Prenotazione entro il 6 dicembre presso Conad.

Nel Pomeriggio dell’8 dicembre, a Mirandola, Snowball Albaster ritira le letterine dei bimbi per Babbo Natale. L’appuntamento è in via Isonzo 23 a dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per raccogliere le letterine di tutti i bambini e bambine e consegnarle direttamente a Babbo Natale. Chi vorrà potrà allegare anche un colorato disegno. A tutti i bambini verrà donato uno gnometto di legno.

“200 libri per 200 presepi" terza edizione del concorso digitale

Atteso, soprattutto dai più piccoli, con richieste arrivate fin dai primi di novembre, è partito anche quest’anno il concorso digitale “200 libri per 200 presepi”. Giunto alla terza edizione, è riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni residenti a Mirandola e sul territorio comunale. Per partecipare occorrerà solamente inviare entro il 18 dicembre, la foto del presepe, del disegno o dell'albero di Natale, a concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it, specificando nome e cognome del bambino ed un recapito telefonico.