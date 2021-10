Musica Canto Parola, tanti appuntamenti per la stagione 2021-22

Da mesi era in gestazione: lo chiamavamo “il foglione”. Nomi, date, programmi, luoghi, prezzi: tutto incerto, nel foglione; tutto era scritto con la matita - e la gomma per cancellare a portata di mano - in attesa del nuovo Dpcm, dell’andamento dei contagi e dei ricoveri e soprattutto delle disposizioni normative che tanto hanno penalizzato i luoghi dello spettacolo e della cultura. Insomma, incertezze e imprevedibilità come nella vita, con la differenza che nella vita i cambiamenti possono accadere all’improvviso, invece la comunità del pubblico della cultura esige date e programmi certi, e garanzie di sicurezza. Negli ultimi tempi, grazie alla massiccia vaccinazione, le maglie si sono allentate, e una certa fiducia ci ha consentito di procedere nella programmazione. Speriamo di ricevere il dovuto “premio”: la notizia, a programma ormai in stampa, dell’aumento della capienza delle sale dal 50 all’80%, se accompagnata dalla riduzione del distanziamento, potrà dare grande beneficio agli organizzatori e al pubblico. Ecco dunque il programma della stagione 2021-2022 della rete formata da

GMI - sede di Modena, Associazione corale Gazzotti, Accademia della Crucca, Associazione Tempo di Musica si sono uniti per dare vita ad una nuova iniziativa culturale in città. Musica Canto Parola è il nome scelto per una rassegna che proseguirà fino al prossimo anno in modo diffuso. La costituzione di una rete stabile tra i quattro soggetti organizzatori ha consentito di programmare una stagione particolarmente varia: al centro sta il grande repertorio austro tedesco della musica classico-romantica: da Beethoven a Schubert, da Brahms a Mahler, con la geniale trascrizione lisztiana della Nona di Beethoven e il Deutsches Requiem di Brahms nella versione dell’autore per duo pianistico.

Chiuderà la stagione la monumentale Quarta di Mahler eseguita da Spira mirabilis, in collaborazione con il Teatro Comunale. Due nuove tappe dell’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, quartetti per archi e due concerti di liederistica completano questa ampia parte del programma. Sulla musica classico romantica di ambiente austro tedesco saranno anche organizzate conferenze di presentazione dei programmi, a cura di studiosi e musicologi. Rassegna nella rassegna, tre violinisti di prima grandezza si susseguiranno in tre settimane, all’inizio della stagione. I giovani vincitori dei principali concorsi internazionali costituiscono, come sempre, il fulcro della stagione, assieme a solisti di più consolidata carriera.

Proprio al centro della stagione si colloca il “weekend lungo” dedicato alla musica contemporanea, con ensemble specialisti di questo repertorio, a torto trattato ancora con troppa diffidenza da una parte del pubblico, da chi pone “barriere preventive” alla descrizione sonora del mondo in cui viviamo. Non manca, poi, l’immersione nella musica “etnica”, sia che si tratti di musica ebraica, durante la settimana che celebra il giorno della memoria, a fine gennaio, o di musica del Medio Oriente, che il progetto delle associazioni propone nella prima periferia modenese, nella sala del Windsor park.

Prevendita carnet e biglietti singoli presso la sede GMI di Modena (Rua Muro 59) dal 15 al 30 ottobre: venerdì ore 16-19.30; sabato ore 10-13 e 16-19.30; domenica ore 10-13, o alla biglietteria dei concerti. Negli altri giorni, dietro appuntamento telefonico o via email.

Posti numerati nelle prime file dei luoghi dei concerti e prelazione nella scelta. È garantito, per i vecchi abbonati, il mantenimento degli stessi posti degli anni scorsi, per quanto reso possibile dalle norme sanitarie. L’abbonamento comprende tutti i concerti e le altre iniziative in programma, compresi gli eventuali aperitivi post concerto, la cui fattibilità è tutt’ora incerta, a causa delle norme anti Covid.

Posti numerati, da scegliere di volta in volta, o in anticipo. Il carnet può essere utilizzato anche da più persone per lo stesso concerto. I possessori del carnet potranno accedere al concerto del 24 maggio con lo sconto del 40% sul prezzo dei biglietti (un solo biglietto per ogni carnet). Il carnet non comprende l’accesso ad eventuali aperitivi post concerto.

Concerto del 24 maggio 2022: biglietteria a cura di Fondazione Teatro comunale.

Ingresso libero: Conferenze, Concerto per la Memoria

Offerta libera, biglietto Faidaté: rassegna Musica Fuori presso Teatro Tempio, rassegna Voci e suoni di Eurasia presso Officina Windsor park

Stanti le attuali norme sarà obbligatoria la prenotazione nominale (prevendite escluse) da effettuare tramite mail a segreteriagmimo@gmail.com.

Per l’accesso a ogni concerto è obbligatoria la presentazione di certificato verde.

Sarà sempre effettuata la misurazione della temperatura.