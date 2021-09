A Nonantola inaugurano i nuovi spazi di Officine Culturali tra giochi per bambini, attività e cinema

Officine Culturali di Nonantola presenta i suoi nuovi spazi e servizi sabato prossimo, 18 settembre, in via Provinciale Ovest 57. Il programma si apre alle 16 con attività per bambini tra i 4 ed i 6 anni a cura di Minibombo. Alle 18.30 il taglio del nastro, con i saluti delle autorità e rinfresco

Officine Culturali di Nonantola cambia look ed è pronta a presentare i suoi nuovi spazi e servizi sabato prossimo, 18 settembre, in via Provinciale Ovest 57.

Il programma si apre alle 16 con attività per bambini tra i 4 ed i 6 anni a cura di Minibombo.

Alle 18.30 il taglio del nastro, con i saluti delle autorità e rinfresco.

Dalle 19, nel giardino interno e nelle sale del polo culturale si alterneranno varie performance artistiche, con musica dal vivo, letture, disegno dal vivo, installazioni fotografiche e video.

Per partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie, sarà richiesto il green pass; è consigliata inoltre la prenotazione, via mail (biblioteca@comune.nonantola.mo.it) o telefonando allo 059 549700.

Tante le novità che interesseranno i servizi culturali comunali di Nonantola:

La Fonoteca si sposta presso il Polo Giacobazzi, sede della biblioteca, dove i cd avranno uno spazio proprio, ma spunteranno anche tra i libri, suggerendo percorsi e connessioni tra diversi linguaggi espressivi.

La trasformazione della sala dedicata alla saggistica in uno spazio per iniziative, letture, piccoli concerti presso il Polo Giacobazzi. Una sala che con nuovi arredi, nuovi impianti audio e luci, un nuovo schermo per le proiezioni, può diventare la casa degli eventi culturali nonantolani.

Una nuova sezione cinema, con circa 600 dvd a disposizione degli utenti, accompagnati da una sezione tematica di libri per approfondire aspetti pratici e storia della filmografia.

Estensione dell’orario fino alle 19 e due giornate ad orario continuato per chi vuole trattenersi a studiare. Si ampliano così gli orari di apertura e aumentano anche le possibilità di fruire del patrimonio musicale.

I giochi da tavolo sconfinano in biblioteca. Per incuriosire giovani e adulti, sarà presente una selezione di giochi disponibili per il prestito. In sinergia con la Ludoteca, sono previsti anche eventi legati al gaming e momenti informali per sperimentare i giochi proposti.

Una programmazione di eventi, corsi, laboratori, sempre più integrata tra i servizi.

In occasione dell’inaugurazione, inoltre, saranno presentati, con un’impostazione grafica rinnovata, il sito di Officine Culturali e le relative piattaforme social (Facebook, Instagram, Youtube), strumenti attraverso i quali rimanere aggiornati sulle attività e sui nuovi arrivi, ma che permetteranno anche di godere di produzioni originali e contenuti aggiuntivi che arricchiscano l’offerta culturale anche a distanza.