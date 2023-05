Premi Bellacoopia a Modena e Carpi: Le star up puntano sull'energia

L’edizione era la sedicesima, ma la competizione in campo non ha accennato a calare: anche quest’anno l’evento finale di Bellacoopia, il concorso per le scuole di Modena e Ferrara promosso da Legacoop Estense e tenutosi ieri alla Tenda di Modena, è stato teatro di una sfida a suon di tecnologie, allestimenti scenici, video e performance teatrali per aggiudicarsi il premio forse più ambito, non tanto per il valore economico quando perché su quello la sfida si è giocata in diretta: il premio BC Factor!

Se infatti i tre premi principali di categoria – per innovazione tecnologica, creatività e cultura digitale, e sostenibilità ambientale – erano già stati decisi da una giuria di esperti che ha valutato le start up cooperative progettate in classe - il premio per la miglior rappresentazione scenica veniva assegnato da una giuria riunita appositamente per la Finale, che prima ha valutato una ad una le performance, e poi ha proclamato la vincitrice. Una giuria anche quest’anno davvero speciale, composta da Francesca Galafassi di TRC, Vincenzo Malara per il Resto del Carlino Modena e Paolo Barbieri, presidente di Legacoop Estense.

Per la sedicesima edizione di Bellacoopia gli aspiranti imprenditori cooperativi sono giunti da più parti: Modena con il Fermo Corni, Carpi con il Leonardo da Vinci, Vignola con il Primo Levi, Ferrara con il Liceo Carducci e l’Istituto Copernico Carpeggiani.

“Siamo molto contenti dell’adesione a questo progetto da parte di tante classi – ha dichiarato il Presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri – perché per noi è fondamentale iniziare fin dal momento della formazione scolastica a diffondere la conoscenza dell’impresa cooperativa, dei suoi valori, dei suoi meccanismi e della sua distintività. Quando questi giovani si affacceranno sul mondo del lavoro potranno così fare una scelta ragionata e consapevole. Dalla prima edizione abbiamo incontrato alcune migliaia di giovani, e continueremo a farlo nei prossimi anni.”

I vincitori dei 3 premi di categoria

Si è aggiudicata il premio di mille euro per l’innovazione tecnologica la 4 AE ITIS – Leonardo da Vinci (Carpi) con FLUXIFY, un sistema modulare gestito da controllori che inviano segnali ad una app che permette di controllare i consumi di energia elettrica, acqua e gas. E’ invece stata ideata dalla 3^ e 4^ A Elettronica dell’Istituto Fermo Corni la start up più sostenibile: produce Ener-save, uno strumento che si interfaccia con lo smartphone per fornire in tempo reale informazioni sui consumi domestici. Infine il premio creatività e cultura digitale è andato al Liceo Carducci di Ferrara, 4^B Scienze Umane, che ha presentato il progetto Your Energy: un sito accessibile da tutti i dispositivi che aiuta le aziende, i privati o gli enti pubblici a scegliere di investire in fonti di energia rinnovabile, pulita e nel rispetto della biodiversità grazie all’utilizzo di energia non solo solare ed eolica ma anche mareomotrice, anemocinetica, idrocinetica, delle biomasse e geotermica.

In ultimo, il premio BC Factor: dopo oltre 60’ di sfida sul palco, la visual looker Francesca Galafassi e i due coach Vincenzo Malara e Paolo Barbieri hanno premiato per la migliore performance scenica il Fermo Corni di Modena, che si è così portato a casa due premi!