L'ossessione per i social diventa un corto firmato dal modenese Giulio Manicardi

Il cortometraggio “SELFIE” diretto da Giulio Manicardi e prodotto dalla Aleo Film di Bologna, festeggia il nuovo anno con una importante prima internazionale, selezionato nella prestigiosa cornice del Nox Film Festival di Salto, in Uruguay, festival internazionale dedicato al cinema di genere e fantastico, tra i più noti del Sud America e membro della Federaciòn del cine fantàstico.

A pochi mesi di distanza dalla sua prima mondiale, accolta con calore e interesse, all’ultima edizione dello storico Trieste Science+Fiction, il secondo cortometraggio del regista modenese già autore di “LIKE”, selezionato in oltre 40 festival internazionali, torna a parlare del rapporto ossessivo con i social network.

Il cortometraggio, interamente girato in Emilia Romagna, verrà presentato nella selezione ufficiale dei cortometraggi proposti dal festival sudamericano che si svolgerà nella città di Salto (Uruguay) dal 6 al 13 gennaio 2024.

“Una ragazzina timida ed insicura diventa famosa sui social grazie a un selfie in cui appare bellissima. Ma la fama avrà un risvolto macabro” si legge dalla sinossi, un cortometraggio distopico che dalle anticipazioni risulta diretto, crudo e spiazzante.

Giulio Manicardi commenta: “Da sempre il cinema utilizza il genere per indagare le ossessioni della società. L’epoca che stiamo vivendo è fortemente influenzata dai social network e, di conseguenza, anche le nostre vite con paure, inquietudini, insicurezze e, soprattutto, la sensazione di essere posti costantemente davanti ad un giudizio, reso ancor più cattivo dalla mediazione di una tastiera. Viviamo in un’era che ci pone davanti ad una scelta: scegliere di vivere anche nel mondo social oppure no. Se optiamo per la prima, accettiamo automaticamente tutto ciò che essa comporta ma, spesso, il conflitto tra il volerne far parte e la paura di essere giudicati sfocia in ossessione, con gravi conseguenze nella vita delle persone”

Alessandro Leo, produttore, sottolinea: “Un cortometraggio dove tecnica visiva, drammaturgia e recitazione, accompagnati dal montaggio e dalla colonna sonora originale, creano un’atmosfera di tensione, di agitazione, di inquietudine che porta lo spettatore a sentirsi protagonista di quanto sta accadendo. Un cortometraggio che racconta il tempo dell’oggi in un luogo che può essere ovunque, nella bassa emiliana come in America e che è privo di dialoghi; un cortometraggio la cui fruizione può essere la medesima in tutto il mondo. Tengo molto alla divulgazione legata ai social, specie verso i giovani che come me sono nati e cresciuti in questo mondo; Selfie potrà essere un importante mezzo per riflettere su questi temi. Parallelamente alla distribuzione festivaliera stiamo organizzando delle proiezioni in alcuni Istituti Superiori di Bologna a cui seguirà un dialogo con psicologi ed esperti del mondo dei social network. Ci tengo a ringraziare tutta la nostra troupe, interamente composta da giovani professionisti del settore”.