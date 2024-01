“SELFIE” di Giulio Manicardi, vince il premio di Miglior Corto al Nox Film Fest in Uruguay

Prima internazionale, primo premio! Il cortometraggio “SELFIE” diretto da Giulio Manicardi e prodotto da Aleo Film di Bologna, festeggia il nuovo anno con un importante riconoscimento vincendo il premio Miglior Cortometraggio.

A pochi mesi di distanza dalla sua prima mondiale all’ultima edizione dello storico Trieste Science+Fiction lo scorso ottobre, dove si era fatto notare all’interno del panorama dei corti in concorso, la seconda opera del giovane regista vince il suo primo premio proprio alla sua prima internazionale.

Selezionato all’edizione, appena conclusa, del Nox Film Fest di Salto (Uruguay), festival dalla vetrina internazionale dedicato al cinema di genere e fantastico, tra i più noti del Sud America e membro dell’Alianza Latinoamericana de festival de Cine Fantàstico, il nuovo corto del regista modenese si è conteso l’ambito premio al fianco di autori internazionali provenienti da ogni parte del mondo come l’inglese “Villain” di Sparky Tehnsuko e lo spagnolo “Influencer” di Nerea Torrijos.

“La notizia della selezione ufficiale fu inaspettata, subito all’indomani della proiezione a Trieste. È stato bello vedersi in concorso a fianco di opere e autori che ammiro. Essere selezionato ad un festival permette di potersi confrontare con altre idee, altre sensibilità, altre narrazioni, e per me è fantastico!” dice Manicardi dopo la notizia del premio.