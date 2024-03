Successo per gli studenti dell’indirizzo musicale delle "Marconi" al premio Alberghini

Nell’ambito del prestigioso premio Alberghini di Castelmaggiore, gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado G. Marconi hanno ottenuto risultati straordinari. Ilaria Cuoghi si è aggiudicata il primo premio assoluto, seguita da Erika Ranieri al primo posto, Anointed Ghansah e Matteo Leonardi al secondo, Nada Baho e il gruppo M7 degli ex-alunni al terzo. I talenti musicali emersi in questa competizione confermano l’eccellenza dell’indirizzo musicale offerto gratuitamente dalla pubblica amministrazione.

Ilaria Cuoghi, allieva di Veronica Rodella, avrà l’opportunità di esibirsi il 5 maggio presso la sala Bossi del conservatorio G. Martini di Bologna, rappresentando le scuole medie ad indirizzo musicale dell’Emilia Romagna. Questo successo conferma il valore e la qualità del percorso musicale proposto. L’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado G. Marconi offre ai giovani talenti un’opportunità unica per esprimere la propria passione per la musica. Grazie all’iniziativa della pubblica amministrazione, i ragazzi possono scegliere di suonare uno strumento musicale tra violino, clarinetto, pianoforte e chitarra a partire dalla prima media, dopo aver superato con successo una prova orientativa-attitudinale durante la classe quinta elementare.

Le iscrizioni per l’Indirizzo Musicale scadono ogni anno circa a metà gennaio e per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’IC10 Modena, sezione Indirizzo Musicale. È importante sottolineare che i corsi sono aperti a tutti gli studenti, indipendentemente dalla scuola elementare di provenienza anche per alunni fuori bacino di provenienza.”