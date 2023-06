Progetto Sunraise: La Carovana di Modena unico partner per l’Italia

Le Scuole La Carovana di Modena saranno l’unico partner per l’Italia per il SUNRAISE Steam Unlimited Raise thanks to Arts at School in Europe, un Progetto Erasmus+ co-finanziato dall'Unione Europea, coordinato dalla Cooperativa Sociale Nazareno (Italia), che coinvolge 6 partner provenienti da cinque diversi paesi europei.

Il Progetto SUNRAISE si propone di sviluppare un metodo di formazione inclusiva per insegnanti ed educatori della scuola secondaria attraverso l’insegnamento delle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Matematica) in combinazione con alcune discipline artistiche (ad esempio Geometria e Musica, Fisica e Danza, Ecologia e Teatro).

Tale approccio integrato di apprendimento, originale e innovativo, mira a promuovere l’inclusione in tutti i settori dell’istruzione e della formazione. In particolare, si prevede che l'utilizzo della creatività e dei linguaggi visivi possa favorire il processo di apprendimento anche nelle materie complesse come le scienze, offrendo così nuove opportunità agli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.

Le Scuole La Carovana già vincitrici nel 2021 del premio nazionale nell’ambito del concorso europeo - rivolto agli studenti della scuola primaria - “FCHgo” (Fuell Cell HydroGen educatiOnal model for schools), con il progetto “Hydrogen New City” sul tema dello sviluppo sostenibile, sono da sempre molto attive nella promozione delle materie STEM tra gli studenti.

Attraverso il Progetto SUNRAISE, in sinergia con i partner europei, Le Scuole La Carovana si impegnano ad affrontare in modo innovativo le numerose problematiche che rappresentano una minaccia sempre più crescente per il rendimento dei ragazzi, quali il cambiamento climatico, le minacce per la salute, o la disuguaglianza nell’accesso all’apprendimento a distanza per gli studenti più svantaggiati (fattori socio-economici, disabilità, bisogni educativi speciali). Questi elementi si traducono frequentemente nell’abbandono scolastico soprattutto per i più fragili.

Oltre alla Cooperativa Sociale Nazareno, coordinatrice del progetto, gli altri partner dell’iniziativa sono: CSI Center For Social Innovation Ltd – Cipro; ICIMSS – Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja– Polonia; Esciencia Eventos Cientificos Sl – Spagna; THEAMA Theatro Atomon Me Anapiria – Grecia; Zespó? Szkó? Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jaros?awiu – Polonia.

“Animati dalla passione educativa che da sempre ci contraddistingue, nel solco della nostra tradizione e naturale vocazione alla ricerca del benessere dell’alunno - inteso come studente e come individuo - con rinnovato entusiasmo abbiamo accolto questa straordinaria opportunità volta alla elaborazione di nuovi strumenti di formazione inclusivi, a garanzia del diritto inviolabile all’educazione scolastica per tutti gli studenti di oggi, uomini di domani”, commenta la Prof. Patrizia Reggiani, Preside della Scuola Secondaria San Giuseppe, delle Scuole La Carovana. Il Progetto SUNRAISE ha preso il via nel maggio 2022 e si concluderà a maggio 2024.