Tre misteriosi fatti di sangue a Modena nel nuovo giallo di Luigi Guicciardi

In uscita in tutte le librerie lunedì 12 giugno 2023, "Tre storie di sangue" è il nuovo romanzo giallo dello scrittore modenese Luigi Guicciardi. Ad indagare su molteplici omicidi consumati tra Modena e Polinago sarà il commissario Laudani, personaggio frutto della penna di Guicciardi nella sua seconda indagine.

"Tre storie di sangue" sarà presentato in anteprima domenica 11 giugno agli "Amici del Libro", via San Giovanni Bosco 153, Modena.

"Tre storie di sangue", una nuova indagine per il commissario Laudani

S’è detto tante volte che Modena è una città piuttosto tranquilla, in cui non succede quasi niente. Ma, vero o no che sia, all’improvviso ben tre fatti di cronaca nera arrivano a coinvolgere negli stessi giorni il commissario Laudani e il suo nuovo collaboratore, l’ispettore Bartoli.

Primo: un ricco pittore dilettante è trovato impiccato nel suo appartamento, e lascia per testamento tutti i suoi beni all’unico nipote e a un giovane protetto estraneo alla famiglia, conosciuto da poco.

Secondo: due vecchie di ottantacinque anni – amiche di gioventù ma da tempo senza più contatti – muoiono in circostanze anomale, l’una in una casa di riposo, l’altra suicida col gas di scarico della propria auto.

Terzo: un restauratore di mobili viene accoltellato a morte nel suo laboratorio del centro storico, senza che la moglie, ferita insieme a lui, riesca a fornire indicazioni sul misterioso aggressore.

Se tre indagini insieme potrebbero sembrare troppe a qualsiasi inquirente, non è così per Laudani, poliziotto di stropicciata umanità, che sa fare domande ma soprattutto che sa ascoltare. E guidato dall’esperienza e dall’intuito, Laudani si addentrerà nei meandri sempre più difficili di un lavoro investigativo complesso e articolato, in un costante alternarsi di passato e presente e in un drammatico intreccio di segreti e rimorsi, alla disperata ricerca di tre verità che si riveleranno alla fine sconcertanti e amarissime.