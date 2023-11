Unimore, Accademia Militare in un convegno su etica e legge nella guerra moderna

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione dell'Accademia Militare di Modena e la Sezione Italiana dell'Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), organizza il convegno internazionale "Smart weapons: ethical and juridical questions". L'evento si svolgerà nel prestigioso contesto dell'Aula Lambertenghi dell'Accademia Militare e nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, nei giorni 29 e 30 novembre 2023.

Il convegno si focalizzerà su una delle questioni più pressanti e dibattute nel campo del diritto internazionale e dell'etica: l'impiego delle Smart Weapons, o Sistemi d'Arma Autonomi Letali (LAWS). Il dibattito si concentrerà sulle implicazioni che tali tecnologie comportano in termini di legalità, etica della guerra, e impatto sui diritti umani e sulla società civile.

Uno dei focus principali sarà sulle prospettive giuridiche internazionali relative ai Sistemi d'Arma Autonomi Letali (LAWS) e la loro regolamentazione. Inoltre, si darà spazio a un'approfondita analisi etica dell'autonomia decisionale nelle tecnologie militari, aspetto fondamentale per comprendere il delicato equilibrio tra l'innovazione tecnologica e il rispetto dei principi etici universali nei contesti di guerra.

Un altro argomento chiave sarà il ruolo dell'intelligenza artificiale nei conflitti armati moderni. Si discuterà dell'impiego crescente di queste tecnologie avanzate in ambito militare e delle loro implicazioni per la sicurezza e la strategia internazionale.

La sessione esaminerà anche le considerazioni sulla sovranità nazionale e l'equilibrio geopolitico nell'era delle armi intelligenti. Infine, il convegno dedicherà una sessione alla disinformazione come strumento di guerra nell'era digitale.

"Il convegno 'Smart Weapons: Ethical and Juridical Questions' – sottolina il Prof. Luigi Foffani, organizzatore scientifico del convegno assieme al Prof. Andrea Carcano - si colloca all'interno delle iniziative promosse dall'Associazione Internazionale di Diritto Penale e mira ad approfondire le sfide etiche e giuridiche poste dalle nuove tecnologie nel settore della difesa e dei sistemi d'arma. Questo evento rappresenta un'importante occasione per confrontare le esperienze dirette del campo militare con le riflessioni dei giuristi e l'expertise di esperti in sicurezza e intelligenza artificiale. In un momento storico in cui l'uso dei droni e altri sistemi autonomi nei conflitti è in crescita, le recenti dinamiche internazionali sottolineano l'urgenza e la pertinenza del tema che intendiamo trattare. Attraverso dialoghi e dibattiti, il convegno esplorerà le diverse sfaccettature di questo argomento, offrendo una visione completa sulle implicazioni legali, etiche e sulle possibili risposte normative a questi sviluppi."

Il coordinamento scientifico del convegno è affidato al Prof. Luigi Foffani, Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) e Presidente del Corso di Laurea in Scienze Strategiche, e al Prof. Andrea Carcano, Associato di Diritto Internazionale presso Unimore. La segreteria organizzativa è composta da Ludovico Bin, Giorgia Berrino, Laura Brignone e Federica Raffone.