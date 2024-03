Vignola, torna a marzo il Ribalta Experimental Film Festival

Dopo il successo delle prime tre edizioni, dal 14 al 17 marzo torna, a Vignola e Savignano sul Panaro, il Ribalta Experimental Film Festival, dedicato al cinema di ricerca internazionale. Diverse le sezioni previste, a partire dagli omaggi a due grandi maestri della sperimentazione audiovisiva, Robert Cahen e Claudio Caldini, e un omaggio-riscoperta di un grande filmmaker italiano purtroppo dimenticato, Giuseppe Marcoli. Si confermano il Concorso principale - dedicato al meglio del cinema sperimentale internazionale, con 38 titoli da tutto il mondo; Limina - sezione dedicata ad un cinema che, pur non rinunciando alla narrazione, destruttura le nostre abitudini di spettatori, proponendo sguardi alternativi sul mondo e sul cinema; Proiezioni Speciali - fra cui spiccano la proiezione/performance di Darkness, Darkness Burning Bright di Gaelle Rouard in 16mm sabato 16 marzo e La Fornace di Daniele Ciprì domenica 17 marzo; Spiragli, che quest’anno diviene una sezione competitiva, a cura di Jonny Costantino - dedicata a opere di allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara; Ribalta Animata , che diviene anch’essa concorso, a cura di Roberto Paganelli (associazione OTTOmani), sul rapporto immagine e suono nel cinema d’animazione d’autore con cui l’associazione OTTOmani conferma e rafforza la storica collaborazione con il REFF. “Con la nuova veste della sezione inauguriamo uno sguardo nuovo sul cinema d’animazione fra l’aspetto sonoro e quello visuale con corti di spiccata originalità e creatività» commenta Roberto Paganelli.

Diversi i grandi ospiti internazionali: si segnala la presenza al Festival di Robert Cahen, Claudio Caldini, Gaelle Rouard per presentare i loro film. Grandi maestri in concorso con le loro nuove opere: Karel Doing, Philip Hoffman, Stephanie Barber ed Eleonora Manca su tutti. Le proiezioni saranno ad ingresso libero, rivolte a tutti gli appassionati, e si terranno presso la sede del Circolo Ribalta, all’ex Lavatoio di Vignola, e al Cinema Bristol di Savignano sul Panaro. “Di assoluto prestigio – sottolinea Giovanni Sabattini, il direttore della manifestazione - la giuria del concorso principale presieduta da Robert Cahen, pioniere della videoarte e uno dei maggiori maestri viventi della ricerca audiovisiva internazionale. Accanto a lui, Michele Bernardi, Andrea Chiesi, Cecilia Ermini, Vanessa Mangiavacca, Anna Marziano e Sarab Collective (duo formato da Gianluca Ceccarini e Nahid Rezashateri)”.

Le novità di quest’anno:

L’omaggio a Cahen e Caldini fra videoarte e immagine analogica, che presenteranno al Festival diverse loro opere chiave fra cui segnaliamo in anteprima La Voix , ultimo film di Cahen, e capolavori storici come Un Enano en el Jardin (1981) e Vadi-Samvadi (1976-1981) di Caldini proiettati in Super8. I due grandi artisti riceveranno anche il premio alla Ricerca Infinita - Golden Arrow for Endless Quest ( Freccia d’oro per la Ricerca Infinita ) - assegnato ogni anno dal Festival a maestri della scena sperimentale nazionale ed internazionale.

Inoltre, quest’anno, il Festival ha rinnovato la collaborazione con l’Istituto Paradisi e con il Liceo Venturi. I ragazzi hanno avuto in programma laboratori, incontri con critici ed esperti di cinema. Gli incontri culmineranno, durante il Festival, le mattine di giovedì 14 marzo, con Robert Cahen, Francesca Fabrizi e Giacomo Manzotti e venerdì 17 marzo con Giuseppe Marcoli, Gaelle Rouard e Claudio Caldini presso il Cinema Bristol. Sotto la guida di Roberto Paganelli dell’associazione OTTOmani gli studenti produrranno, come l’anno scorso, la sigla di apertura (Allegretti) e il manifesto del Festival (Venturi).

Mercoledì 13 marzo, presso Kinò Campus a San Cesario sul Panaro, alle ore 21.00, è in programma un’anteprima del Festival in collaborazione con il Centro Culturale Almo e il ViaEmiliaDocFest: la proiezione di Le belle estati (2023) di Mauro Santini, alla presenza del regista. Gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro hanno dato le loro voci e i loro volti per un film in cui si re-inventano

e si mescolano tra loro due romanzi di Cesare Pavese La bella estate e Il diavolo sulle colline. Iniziativa ad ingresso libero.

Il Festival è organizzato dal Circolo Ribalta in collaborazione con i Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, con l’Istituto Paradisi, l’Istituto Venturi, NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) la Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, Arci Modena, UCCA, Associazione OTTOmani, Wunderkammer, ViaEmiliaDocFest, Progetto Bridge, il Drama Teatro, Rosso Tiepido Associazione, Cinema Bristol, il Nonantola Film Festival, Centro Culturale Almo, Kinò Campus, Memento Cinema, Hotel Eden/Hotel Bristol

“Ringraziamo ancora una volta Giovanni Sabattini e tutti coloro che hanno lavorato a questa importante edizione del Reff – commenta Daniela Fatatis, assessora alla Cultura e alla Scuola del Comune di Vignola – E’ stato messo a punto un cartellone di rilievo nazionale e internazionale che sottolinea il valore della sperimentazione come strumento di libertà di espressione. Fondamentale, poi, il rapporto con le scuole. Questo Festival è davvero in grado di aprire nuovi orizzonti!”.