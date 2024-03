Tanti visitatori a WOW! Modena!, oltre 12mila persone a ModenaFiere

A decretare il successo della seconda edizione di WOW! Modena! sono prima di tutto i sorrisi, spesso abbinati ad espressioni di grande sorpresa, dei bambini. Estasiati dallo spettacolo di burattini, ammaliati dallo scodinzolare di uno splendido cane mentre viene accarezzato, attratti da un gatto dai seducenti occhi che fa le fusa, immersi in un laboratorio creato per imparare l’arte del riciclo: i veri protagonisti del successo della manifestazione che si è tenuta nel fine settimana nel quartiere fieristico di Modena sono stati loro i più piccini, accompagnati da genitori e nonni.

“Si tratta della conferma che la formula adottata proponendo tre eventi, Verdi Passioni, Pet expo&show, e Mantra il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, all’interno di un’unica manifestazione funziona. A piacere è la trasversalità che consente, in modo leggero e accattivante, di soddisfare interessi differenti in grado di riunire le famiglie portandole a passare insieme alcune ore in modo piacevole e rilassante. Ovviamente anche il numero degli accessi è importante e anche su questo fronte i dati sono decisamente incoraggianti. In totale, infatti, gli ingressi sono cresciuti del 30% rispetto al 2023, quando erano stati 12mila” evidenzia Multimedia Tre, organizzatori di WOW! Modena per Bologna Fiera.

Tra le sorprese molto positive dell’evento anche la partecipazione alle conferenze organizzate all’interno di Mantra, novità assoluta di quest’anno, che hanno quasi sempre registrato il sold out. Numeri che confermano che la voglia di spiritualità e la ricerca di un rinnovato equilibrio olistico tra corpo e mente, in un’epoca in cui il materialismo pare avere il sopravvento, sta vivendo un momento di rinnovata attenzione da parte delle persone.