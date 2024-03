Visite guidate, cinque appuntamenti per esplorare Villa Sorra. In attesa della riqualificazione

A un anno dall’avvio del lento cantiere di Villa Sorra, una delle più importanti ville storiche pubbliche del territorio emiliano, l’amministrazione comunale di Castelfranco ha organizzato un percorso di visite guidate per illustrare alla cittadinanza i lavori eseguiti, prevedendo 5 aperture al pubblico tra il 6 e il 25 aprile.

Le visite guidate al cantiere, aperte a gruppi di massimo 30 persone a turno, verranno organizzate nei primi due fine settimana di aprile, sabato 6, domenica 7 aprile, sabato 13 e domenica 14 aprile, con i seguenti orari: 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00.

Sono previste visite straordinarie al giardino storico anche nella giornata di giovedì 25 aprile, sempre per un massimo di 30 persone a turno (9.30, 10.45, 12.00), data in cui sarà proprio Villa Sorra ad ospitare anche la grande Festa della Liberazione di Castelfranco Emilia di quest’anno.

“Gli elementi che costituiscono la tenuta di Villa Sorra - villa, serra, giardino storico, ghiacciaia, rovine romantiche, vie d’acqua, poderi agricoli, edifici rustici - danno vita ad un campione di paesaggio agrario pre-industriale d’inestimabile valore storico e culturale, tutelato quale bene culturale - ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano -. Per questo motivo ritengo sia di fondamentale importanza dare la possibilità ai nostri cittadini e cittadine di toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori di un’opera così importante e rappresentativa per il nostro territorio, attraverso un percorso di visite guidate che abbiamo accuratamente studiato con la Direttrice del Compendio di Villa Sorra Diana Neri e il responsabile dei lavori Giovanni Avosani, che ringrazio”.

La riqualificazione

Dal 1972 la tenuta è di proprietà dei 4 Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro, che nel 2020, per dar piena valorizzazione a questo complesso di circa 90 ettari, una sessantina dei quali gestita ai fini agricoli dall’Istituto Scolastico Lazzaro Spallanzani, hanno dato vita il “Progetto Villa Sorra. Saperi e sapori”.

L’investimento complessivo ammonta a quasi sette milioni di euro, compresi i lavori alla “Casa del custode” e al “Giardino romantico”. Il progetto, ancora in corso grazie a finanziamenti regionali, della Fondazione di Modena e dei Comuni comproprietari, vedrà la consegna del I stralcio di lavori, che riguarda la Serra e una parte del giardino antistante, entro l’estate 2024; per il completamento della Casa del custode la data prevista è invece dicembre 2024 mentre per il completamento della Villa e del parcheggio di via Pieve, con impianto di geotermia, si prevede come termine ottobre 2025.

“Già oggi si può dire che i primi interventi, condotti sotto l’egida della Soprintendenza, svelano una grande storia, per certi versi inedita, della villa e del suo meraviglioso giardino. Il fine ultimo del progetto è quello di realizzare aree per esposizioni e sale convegni, creare un hub della cultura e delle eccellenze del territorio, inserire nelle Scuderie un punto ristoro per i visitatori e consentire una maggior fruibilità del giardino storico intercettando i flussi turistici” – ha aggiunto l’Assessore con delega a Villa Sorra Remo Mezzetti.

Le lavorazioni effettuate ad oggi riguardano principalmente la Villa, con opere di pulitura e ristabilimento degli intonaci e apparati decorativi del piano rialzato, prime opere di demolizione delle pavimentazioni propedeutici agli interventi strutturali. Al piano interrato si è proceduto con la demolizione degli intonaci ammalorati e la pulitura delle superfici murarie. Sono state inoltre demolite le partizioni interne e i pavimenti di recente realizzazione e si è concluso con la messa in sicurezza dei solai.

Nella Serra sono stati portati a termine interventi strutturali che hanno previsto la realizzazione di una platea armata all'interno dell'edificio, il consolidamento delle volte e del tetto, diverse opere di restauro (pulitura e integrazioni delle superfici esterne, ripristino degli elementi lapidei in copertura), la realizzazione di pavimentazione in cotto e opere di tinteggio della stanza voltata.

Le prenotazioni per le visite devono essere fatte necessariamente entro il 2 aprile scrivendo a: villasorra@comune. castelfranco-emilia.mo.it . Solo per le visite del 25 aprile la scadenza per le prenotazioni è fissata al 19 aprile.