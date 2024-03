A Modena open weekend e un incredibile viaggio nella musica con Nuova Tiguan

Appassionati delle quattro ruote? Arriva un evento imperdibile per chi è alla ricerca di innovazione e prestazioni efficienti: in città verrà presentata in anteprima la Nuova Tiguan, un'auto progettata per accompagnarvi in ogni viaggio della vita con stile, sicurezza e innovazione. L'evento di lancio, intitolato "Un Viaggio nella Musica", si terrà il 20 marzo 2024, con inizio alle ore 19:00, presso un rinomato showroom di Modena.

Un viaggio nella musica da Auto Grifone Volkswagen

Ad annunciare l'esclusivo lancio ufficiale è la rinomata concessionaria Auto Grifone Volkswagen. L'evento sarà un'esperienza unica, pensato per celebrare i decenni iconici della musica pop, trasportando i partecipanti indietro nel tempo attraverso le sonorità indimenticabili degli anni '70, '80 e '90. La serata sarà allietata dalla performance dal vivo della band Superpop, nota per il suo repertorio coinvolgente che spazia dalla musica disco americana ai classici italiani.

Oltre alla musica dal vivo, i partecipanti potranno gustare una degustazione di gin con quattro varietà diverse, accompagnate da finger food appositamente selezionati. L'obiettivo principale sarà quello di far vivere ai partecipanti un'esperienza multisensoriale indimenticabile, che unisce la musica dal vivo, la degustazione di gin di alta qualità e l'atmosfera vibrante dell'evento.

Per partecipare occorre registrarsi tramite un apposito form online, maggiori informazioni e iscrizioni qui.

Nuova Tiguan: tutti i dettagli

La Nuova Tiguan, con il suo design dinamico e accattivante, la tecnologia avanzata e l'efficienza ibrida Plug-In, sarà protagonista indiscussa della serata, offrendo ai presenti l'opportunità di esplorare da vicino tutte le sue caratteristiche innovative e le prestazioni straordinarie con grandi novità che vi lasceranno a bocca aperta.

Nuova Tiguan presenta una serie di aggiornamenti e innovazioni che la rendono ancora più desiderabile per i guidatori moderni. Tra questi l'innovato design con le sue linee tese e classiche. L'abitacolo, ben rifinito e caratterizzato da uno stile tradizionale e offre una piacevole sensazione di comfort. Insomma, la Tiguan continua a stupire per il suo design senza tempo. L'aggiunta del cruscotto interamente digitale (Active Info Display) di serie per tutti gli allestimenti, tranne la "base" Life, porta un tocco di modernità all'interno dell'auto. Da considerare anche la spaziosità e la flessibilità: l'auto è infatti progettata per adattarsi alle esigenze di ogni viaggiatore. Con il divano scorrevole, è possibile aumentare ulteriormente la già notevole capienza del bagagliaio, garantendo così la massima praticità anche durante i viaggi più lunghi. Infine, immancabile una super tecnologia avanzata: la Nuova Tiguan offre una guida intuitiva e piacevole grazie alla precisione dello sterzo e alla tenuta di strada elevata. Le versioni a quattro ruote motrici dispongono di diverse modalità di guida selezionabili tramite un comodo pomello, ottimizzando la risposta della meccanica a seconda delle condizioni stradali.

Tra le opzioni disponibili, le 1.5 TSI da 150 CV si distinguono per il loro equilibrio tra prestazioni brillanti e silenziosità. Per coloro che percorrono molta strada o necessitano della trazione integrale, le 2.0 a gasolio di pari potenza sono una scelta affidabile. Inoltre, le versioni ibride plug-in offrono un'esperienza di guida scattante e vantaggiosa, soprattutto per chi può ricaricarle regolarmente, offrendo un notevole risparmio nel lungo termine.

Con tutte queste incredibili caratteristiche e aggiornamenti, la Nuova Tiguan si conferma come una delle scelte più versatili e innovative nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Open weekend da Auto Grifone

E non è finita qui, sarà possibile scoprire tutte le innovative caratteristiche e vedere dal vivo la Nuova Tiguan da Auto Grifone che per l'occasione ha organizzato uno speciale open weekend dedicato.

Porte aperte per il weekend del 23-24 Marzo in cui poter vedere dal vivo nuova Tiguan

Sede:

- AUTO GRIFONE VW MODENA: Via F. Vecchione 31 Modena

- AUTO GRIFONE VW CARPI: Via Villa Negro Ovest 20

Orario:

Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Per maggiori informazioni e scoprire le incredibili promo lancio cliccate qui.