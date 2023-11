Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Rievocazioni storiche e spettacoli, ma anche una mostra mozzafiato e un Tedx imperdibile. Anche questo fine settimana, sono tanti gli eventi proposti in città e in provincia

Domenica 19 novembre Modena festeggia il compatrono della città Sant'Omobono, con un corteo in centro storico e la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa del Voto in via Emilia.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, Mirandola sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi: la tradizionale Fiera Mercato di Francia Corta, con il suo ricco programma di eventi tra storia, musica, spettacoli ed ottima cucina.

Manca sempre meno alla II Edizione di TedxFormigine, evento indipendente nato sotto l’egida del format di conferenze americano TED che si terrà sabato 18 novembre nel prestigioso Auditorium Spira Mirabilis per la seconda edizione dal titolo "The Line: a matter of perspective".