Vintage e Second Hand | 4 negozi di pezzi d'abbigliamento unici e pregiati a Modena

Se siete amanti del Second Hand e del riuso o alla ricerca di magnifici pezzi unici di abbigliamento Vintage, questo articolo fa proprio a caso vostro! Per vestire sostenibile non è necessario fare i salti mortali, acquistare online alla cieca o spostarsi nella vicina Bologna, anche Modena è ricca e ben fornita di negozi dediti a dare una seconda vita a quei capi usati ma ancora di qualità che si possono riutilizzare. Ecco di seguito l'elenco dei 4 negozi più curati e forniti di abbigliamento Vintage e di seconda mano di Modena.

Ritrova - Spazio dell'Usato Fratelli Francescani

Posizionato in Strada Sant'Anna 651 a Modena Ritrova è uno spazio dell'usato tra i più frequentati e ben curati di Modena. Si presenta come un'enorme padiglione diviso in scomparti a seconda della categoria di oggetti destinati alla compra-vendita e la sezione Abbigliamento è di sicuro la più fornita (non l'unica): sono esposti capi per uomo, donna e bambino per tutte le stagioni e, ovviamente, in ottimo stato. Infatti, prima dell'esposizione al pubblico, lo staff dei Fratelli Francescani compie una attenta selezione e cernita dei capi donati, selezionando quelli da scartare e quelli da esporre in vendita. Sugli scaffali potrete trovare cappotti, vestiti eleganti da sera, borse, tendaggi, scarpe e calzature e accessori sia di seconda mano che pezzi di autentico Vintage. I prezzi sono convenienti e modici. Inoltre, se dalla data in cui un capo è stato donato al momento della vostra visita sono passati 60 giorni, il prezzo del capo va automaticamente a considerarsi scontato del 50%. A Ritrova è inoltre possibile vendere i propri vestiti prenotando un appuntamento tramite il loro sito Web.

Dinuovo charity shop

Bottega etica e solidale di via Trivellari 1 nel centro storico di Modena è collegata all'impresa sociale Arca Lavoro. Il negozio si presenta colorato e ben ordinato ed è specializzato nella vendita di abbigliamento Vintage, in particolare di pezzi unici difficili da reperire altrove ed in perfetto stato, pronti ad accogliervi ancora prima di varcare la porta d'ingresso. Ciò che colpisce della selezione di abiti di Dinuovo charity shop è la cura del dettaglio: accessori di varie forme e texture, colori vivaci, centinaia di fantasie diverse e variegati stili, cinture, pochette anni '80, gioeielli, ogni pezzo è unico ed insostituibile, un gioiello per arricchire il proprio guardaroba. E in fondo il nome del negozio dice tutto il necessario, tra quattro mura di un locale di una strada del centro storico il passato vive Dinuovo.