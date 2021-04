Meteo | Previsioni per domenica 18 aprile

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1264m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

In Regione

La depressione mediterranea coinvolge anche l'Emilia Romagna, con cieli a tratti nuvolosi, associati a qualche precipitazione, talora a carattere di rovescio, in formazione nel corso del pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica nonché localmente sulle pianure emiliane, più probabili tra parmense e modenese. Clima ancora fresco per il periodo. Ventilazione in rinforzo da NE.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery