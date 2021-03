Meteo | Previsioni per domenica 21 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 697m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Fino all'alba residua variabilità sull'Emilia Romagna con ancora qualche residua precipitazione su Appennino e settori romagnoli, nevosa sui settori interni fino a fondovalle. A seguire generale miglioramento con sole via via prevalente. Temperature in ulteriore lieve calo, specie nelle minime: clima decisamente freddo per il periodo con gelate anche in pianura. Venti inizialmente sostenuti tra bora e tramontana, in successiva attenuazione. Mare mosso o molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

