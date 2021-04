Meteo | Previsioni per martedì 27 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 16.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2082m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Un'area di bassa pressione in isolamento appena ad ovest dell'Italia richiama umide correnti sull'Emilia Romagna, per una giornata grigia con nubi diffuse associate a piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Precipitazioni più diffuse tra notte e mattino, poi a carattere di intermittenza e localizzate, in nuova intensificazione serale sulla Romagna. Venti moderati o sostenuti dai quadranti nord-orientali. Mare fino a mosso. Temperature in ulteriore calo, massime sotto le medie e in genere non oltre i 14-15°C.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery