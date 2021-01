Meteo | Previsioni per sabato 2 gennaio 2021

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1513m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Il meteo in Emilia-Romagna

La circolazione si mantiene depressionaria, anche la giornata di oggi sarà condizionata dal maltempo con piogge sparse e intermittenti sull'Emilia, qualche fenomeno questa volta interesserà anche la Romagna, specie in mattinata. Quota neve in rialzo verso i 400-700m, oltre i 1200m sull'Appennino romagnolo. Temperature in generale rialzo a tutte le quote. Venti moderati di Scirocco in Romagna, da Nord Est in Emilia. Mari mossi.

Gallery