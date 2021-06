Meteo | Previsioni per venerdì 25 giugno

A Modena domani cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. rasserena in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3654m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia Romagna

Alta pressione afro-mediterranea ancora garanzia di tempo stabile e in prevalenza assolato sull'Emilia Romagna; da segnalare la formazione nel corso del pomeriggio di isolati temporali o brevi rovesci su piacentino e lungo il Po. Caldo ancora intenso e afoso, sebbene in parziale attenuazione e più secco sull'entroterra. Venti fino a moderati da Sudovest all'interno, da Est-Sudest lungo le coste. Mare poco mosso o localmente mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo