Meteo | Previsioni per giovedì 5 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2521m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una circolazione depressionaria nord africana interagisce con un impulso instabile in discesa dall'Europa centrale. Dopo una mattinata discreta tra sole e nubi irregolari, peggiora sull'Emilia Romagna tra pomeriggio e sera dapprima con locali piogge o temporali a macchia di leopardo, più probabili a ridosso dell'Appennino, seguite da precipitazioni più diffuse in serata in risalita da Sud. Temperature miti fino al primo pomeriggio con punte di 22-24°C, poi in deciso calo serale. Venti fino a moderati tra Est e Sudest nei bassi strati, variabili sull'Emilia occidentali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo