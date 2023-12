Si dimette l'Assessore al Bilancio di Vignola, Smeraldi lascia la Giunta

A metà mandato Mauro Smeraldi lascia il ruolo di Assessore al Bilancio. L'ex sindaco di Vignola (per tre anni prima della decadenza anticipata) e promotore della lista 'Vignola Cambia' ha infatti deciso di fare un passo indietro dall'importante ruolo che si era ritagliato nella coalizione di maggioranza guidata dal sindaco Emilia Muratori. Lo stesso Smeraldi ha comunicato la decisione al termine dell'ultimo Consiglio Comunale: alla base della scelta ci sarebbe un mancato rapporto di fiducia con la sindaca.

Dura la reazione del Pd di Vignola, per voce del segretario Andrea Ghiaroni: "Mauro Smeraldi deve fare pace con se stesso. Si dichiara di sinistra, ma non ha mai davvero digerito di dover stare in coalizione con la forza più importante della sinistra, ovvero il Partito democratico. L’attuale coalizione alla guida del Comune sta lavorando molto e bene, con il contributo di Vignola Cambia così come di tutte le forze che sostengono la maggioranza. Le proposte di Vignola Cambia, presenti nel programma elettorale, non solo sono state accolte, ma sono anche state realizzate o sono in fase di realizzazione. Se c’è qualcuno che ha difficoltà nello stare in una comunità di pari, senza qualcuno che si senta “primus” (se non quello scelto dai cittadini, ovvero il sindaco) non è certo il Partito democratico, che ha sempre lasciato lavorare in autonomia ogni assessorato"

Smeraldi resterà tuttavia nell'alveo della maggioranza di centrosinistra, con la sindaca che sarà chiamata ora ad un rimpasto per la riassegnazione di una delega fondamentale in Giunta,

Critiche arrivano dall'opposizione, con la consigliera comunale della Lega Barbara Badiali che commenta: "Questi 3 anni di malgoverno della giunta Muratori hanno sempre fatto trapelare che tra il Sindaco e l’Assessore al bilancio Smeraldi, non ci sia mai stato feeling. L’arroganza e l’incapacità al dialogo e alla mediazione, sono le caratteristiche di questa Amministrazione: non solamente nei confronti delle minoranze, questa attitudine si è manifestata in tutte le sue caratteristiche anche al proprio interno. Un’animosità che palesa i primi cedimenti della Maggioranza. Dimettendosi, Smeraldi ha dato un segno eloquente dell’impossibilità al dialogo all’interno della Giunta stessa, la quale si mostra molto contraddittoria al suo interno e rischia di perdere di vista gli interessi dei vignolesi. Questa arroganza istituzionale è stata confermata attraverso la mancata considerazione, del tutto ingiustificata, degli emendamenti proposti dalla Lega".