Dimissioni respinte, Giacobazzi rimane coordinatore provinciale di Forza Italia

“Sentito il Responsabile nazionale dell’Organizzazione on. Francesco Battistoni ed in accordo con tutti i coordinatori provinciali Emilia, respingo formalmente le dimissioni di Piergiulio Giacobazzi.” Lo spiega Valentina Castaldini, Coordinatrice Emilia di Forza Italia e capogruppo in regione, in relazione alla vicenda del coordinatore Giacobazzi, che aveva deciso di fare un passo indietro dopo l'annuncio delle candidature alle mmiistrative 2024.

“Piergiulio è e rimane il nostro coordinatore a Modena, in quanto tutto il partito ha ben compreso il momento di difficoltà personale e riconosce le sue capacità ed il grande lavoro fin qui fatto. Pertanto, in vista dei numerosi appuntamenti elettorali sia europei sia amministrativi, ho deciso di riconfermare al fiducia a Giacobazzi e sono sicura che potrà portarci a nuovi brillanti risultati, come quelli ottenuti domenica scorsa in Abruzzo. Forza Italia è il perno centrale della coalizione di centro-destra e deve essere pienamente operativa in questa campagna elettorale fondamentale per strappare nuovi comuni alle sinistre", ha concluso Castaldini.