Grandine, la Lega chiede che venga attivato lo stato di emergenza nazionale

In risposta alle tante segnalazioni di criticità, fatte pervenire in particolare dagli imprenditori agricoli della Bassa dopo la grandinata di sabato, il Segretario Provinciale Guglielmo Golinelli chiede misure straordinarie. “Davanti ad un evento così eccezionale come la grandinata - unita al forte vento - di sabato e ai cospicui danni alle colture e alle strutture, ci aspettiamo che venga concesso lo stato di emergenza nazionale e che si attivi la Legge 102 del 2004 con un importante finanziamento del fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali, così da consentire la ripresa delle attività produttive", spiega Golinelli.

"Dopo le gelate tardive, la siccità, l’eccesso di pioggia e la grandine, interi comparti agricoli (mais, pere, pomodoro, ortofrutta, ecc) hanno visto la produzione azzerata, nonché compromesse serre, impianti, capannoni e frutteti. È impensabile con dei danni di questa portata fare affidamento solo al sistema assicurativo -spesso restio a stipulare polizze calamitose- ma è necessario l’intervento dello Stato a garanzia del reddito degli agricoltori, del ripristino delle strutture e per la sospensione dei mutui”£, conclude l'ex parlamentare mirandolese.