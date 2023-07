M5s di Modena accoglie Barbara Moretti Gruppo consiliare autonomo

"Con grande piacere accogliamo nella grande comunità del Movimento 5 Stelle la consigliera comunale di Modena, Barbara Moretti". Ad annunciarlo i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Barbara Moretti del Gruppo consiliare autonomo. Adesso l'adesione al Movimento 5 Stelle, che diventa così il secondo gruppo più importante in Consiglio.

"Il mio ingresso nel M5s è frutto di una scelta maturata e ponderata, legata alla ferma volontà di lavorare e mettere a disposizione il massimo del mio tempo e delle mie energie per un progetto politico basato sui temi per me fondamentali: Sanità, ambiente, sicurezza e diritti, sui quali ho lavorato dall’inizio del mio percorso politico e durante questi anni di impegno istituzionale per Modena" afferma Barbara Moretti perfettamente in linea con il pensiero del Movimento 5 Stelle: "Già da tempo la consigliera Moretti si è trovata a condividere le tante battaglie portate avanti dal Movimento in consiglio comunale e a votare al nostro fianco. La decisione di accoglierla è stata presa all’unanimità dall’intero gruppo consiliare di Modena, formato da Andrea Giordani, Enrica Manenti e Giovanni Silingardi oltre che dal coordinatore provinciale, Massimo Bonora, condivisa anche con il gruppo territoriale locale. A Barbara Moretti va il nostro benvenuto e l'augurio di buon lavoro" concludono coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.