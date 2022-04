Elezioni comunali, Marco Ferrari è il candidato del centrosinistra a Novi

Sarà Marco Ferrari a contendere la carica di primo cittadino di Novi al sindaco uscente Ernico Diacci. Sulla figura di Ferrari è stata trovata nelle scorse settimane la convergenza delle forze del centrosinistra: Europa Verde, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Dall’unione di queste parti, è nato un tavolo di lavoro che ha prodotto un documento condiviso contenente le linee generali e i macro-temi legati al territorio, e che faranno da fondamenta al programma elettorale.

"In Marco Ferrari è stato individuato il portavoce ideale dei valori progressisti dell’Alleanza, e la sua disponibilità nasce da una serie di scambi e relazioni con la cittadinanza avvenuti negli ultimi mesi, e in seguito portati avanti dalle forze che oggi compongono il tavolo di lavoro - spiegano i partiti - Tra i suoi punti di forza risaltano la profonda conoscenza del territorio e la spiccata capacità di relazionarsi con le persone, con uno sguardo più attento soprattutto verso le nuove generazioni. Proprio grazie a questa sua caratteristica e ai continui incontri con gli abitanti del comune avvenuti in questi mesi, si sono avvicinati moltissimi giovani del luogo come da tempo non succedeva.

Marco Ferrari, 47 anni, ha già avuto diversi incarichi amministrativi sul territorio. A Novi era già stato assessore ai Servizi Sociali e al Personale (giunta Malavasi) e mentre a Concordia s/S è stato assessore all’Ambiente nella Giunta Prandini fino allo scorso febbraio.