Centrosinistra, parte la campagna elettorale di Marika Menozzi a Concordia

Prende avvio il percorso di partecipazione e di ascolto della candidata Sindaca per il Comune di Concordia Marika Menozzi e della sua squadra. L'attuale assessora alla scuola del comune della Bassa è infatti stata individuata come candidata sindaca unitaria del centrosinistra concordiese.

“Concordia ha in sé delle potenzialità di crescita sulle quali è giunto il tempo di lavorare perchè merita un progetto costruito insieme, sostenuto da un’alleanza civile e politica che punti a effettuare un cambio di paradigma per accompagnarla dalla ricostruzione post terremoto alla costruzione di una nuova crescita - dichiara Menozzi - Una crescita che sappia coniugare la cura delle piccole cose con la visione futura del paese. Investimenti sui servizi alla persona, bisogno di protezione, progetti per i giovani e per le famiglie, sostenibilità, valorizzazione del patrimonio culturale, di quello naturale e del centro storico e grande attenzione alle frazioni: questi e molti altri sono i temi sui quali ci confronteremo nei tavoli di confronto e ascolto per costruire insieme il programma. Perché per amministrare una città c’è bisogno di mettere in atto una democrazia partecipata dove tutti i portatori di interesse vengano ascoltati".

L'attuale assessore aggiunge: "Mi candido per creare una squadra di persone competenti, capaci di ascoltare e rappresentare i cittadini, di portare idee e coordinare gruppi di lavoro sulle questioni che porteremo avanti. Una squadra con tante donne perché è necessario rappresentare sempre di più nelle istituzioni come sia cambiata la vita di noi donne e di come debba ancora cambiare”.

Venerdì 1 Marzo 2024, alle 18.30, all’Owenscorp Bar di Concordia, ci sarà la presentazione della candidatura e il lancio delle iniziative di confronto del mese di marzo, aperte a tutte le cittadine e a tutti i cittadini interessati.